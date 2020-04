Reportan primer caso de Covid-19 en Paracho, Michoacán

Morelia, Mich. En el municipio purépecha de Paracho se registró el primer contagio de coronavirus, informó la Secretaría de Salud de Michoacán, luego de precisar que suman 289 casos confirmados en la entidad y 40 defunciones, en 41 municipios de los 113.

Tzintzuntzan es otro pueblo originario, en donde se han registrado ocho contagios de Covid-19, mientras que en Tancítaro y Erongarícuaro va un solo caso. En Pátzcuaro hay 10 infectados. En la mayoría de las comunidades originarias de las regiones de la Meseta Purépecha, Cañada de los Once Pueblos, Sierra y Lacustre, no hay indicios de infectados, pero buena parte de esos pueblos mantienen cerrados sus accesos y no permiten el ingreso a gente foránea.

En tanto, el ayuntamiento de Ciudad Lázaro Cárdenas clausuró 22 establecimientos comerciales y de servicios, como venta de bebidas alcohólicas y giros rojos, por incumplir los lineamientos establecidos por las autoridades de salud.

Asimismo, el gobierno del estado señaló que se intensificarán las medidas sanitarias ante el arribo de jornaleros agrícolas, como los 56 que acaban de retornar a Erongarícuaro procedentes de Sinaloa, sin embargo hay municipios como Huetamo, Yurécuaro, Zamora, Múgica, entre otros, que reciben jornaleros del vecino estado de Guerrero, principalmente.