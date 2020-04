Dotar de insumos a personal médico, clave del éxito: Alejandro Murat

Oaxaca, Oax. Oaxaca está de pie y superará la crisis sanitaria originada por el SARS-CoV2, afirmó el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa quien destacó la labor que han realizado los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, entre otros, mismos que han dado la cara a la enfermedad aplicando todos sus conocimientos, lo que ha permitido la recuperación de más de 70 personas, pero además que no haya infecciones entre los trabajadores de este sector.

En entrevista telefónica con La Jornada para respetar los protocolos de sana distancia, el mandatario destacó que a mes y medio de que se presentarán los primeros dos casos de coronavirus en Oaxaca, ningún trabajador del sector salud ha sido infectado por este virus, lo que es una prueba de la capacidad y experiencia de quienes integran este sector, a quienes expresó un agradecimiento y su reconocimiento por la ardua labor que realizan.

En este sentido, agregó que su administración ha enfocado sus esfuerzos en la obtención del equipo necesario para dotar a todos los empleados del sector salud del equipo médico necesario para poder hacer frente a esta pandemia y también para que ellos puedan cumplir con su trabajo de manera segura.

Agregó que el equipo que la federación destinará a Oaxaca aún no ha llegado, sin embargo se espera que esta entrega se realice en los próximos días, no obstante con lo adquirido por su administración se puede hacer frente a la situación sanitaria, por lo que hay tiempo para que se reciban los apoyos médicos y conforme se reciban se hará público.

Murat Hinojosa añadió que en Oaxaca se han designado como hospitales COVID-19 un total de 25 nosocomios, entre ellos el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), mismo que al día de hoy concentra el mayor número de casos positivos, por ello incluso se han entregado 10 ventiladores para poder ampliar su nivel de atención.

Explicó, que se ha estado trabajando en equipar a los diversos nosocomios denominados COVID-19, además anunció que a partir de este jueves 30 de abril comenzará a funcionar el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, nosocomio que estuvo en el abandono durante los dos últimos sexenios y que iniciará operaciones para atender casos de coronavirus, donde se contarán con 120 camas y más de 90 ventiladores, pero que incluso podrá incrementar su capacidad de ser necesario.

Por otra parte, Alejandro Murat Hinojosa refirió que pese a esta crisis a la que se enfrentan todos los mexicanos y el mundo entero, el Plan Estatal de Desarrollo sigue su marcha, ya que este no puede detenerse, en esto reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo, ya que gracias a esto se ha podido dar seguimiento a los proyectos de las súper carreteras al Istmo y a la Costa, además del proyecto Interoceánico, mismos que al día de hoy se mantienen pues señaló, "Oaxaca no para..., Oaxaca y su plan de desarrollo no serán afectados durante esta pandemia".

Finalmente, el gobernador lanzó un reconocimiento a la sociedad oaxaqueña, misma que dijo ha respetado los llamados a quedarse en casa y a la sana distancia, lo que ha permitido que al día de hoy se tengan poco más de 120 casos de Covid y 17 defunciones, sin embargo no hay que bajar la guardia pues las estimaciones de la federación señalan que la fase más crítica del Covid está por llegar.