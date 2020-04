Acusan a la Policía de Cancún de restringir movilidad “de forma arbitraria”

En días recientes, la policía de Cancún hizo un operativo de restricción de movilidad con motivo del Covid-19 que impidió “de forma arbitraria” el paso de una zona de la ciudad a otra, sin avisar previamente sobre dicha acción y sin dar alternativas para quien realmente necesitara trasladarse, denunció un habitante de ese centro turístico.

Eduardo Lara, cocinero de un hotel de la ciudad, señaló en entrevista que la semana anterior tuvo necesidad de salir a la calle para pagar la cuenta que tiene su esposa en una tienda departamental y que no puede saldarse a través de Internet, pero al tratar de llegar a un centro comercial, se encontró con un retén policiaco que impidió el paso a todos los vehículos o peatones.

“A lo mejor si hubiera sido una emergencia médica me dejan pasar, pero en este caso no, a pesar de que iba bien protegido, con cubrebocas, lentes y guantes, y el que no dejaran pasar de un lado al otro de la ciudad sí me causó indignación”, detalló Lara, quien indicó que es cada vez más común ver a policías de tránsito deteniendo a muchos autos para hacer revisiones.

En este escenario, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” advirtió que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe convertirse en un pretexto para “imponer políticas de mano dura” en estados como Michoacán, Morelos, Jalisco, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

“Estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a las autoritarismos e ilegalidades [...] Llamamos a construir una nueva normalidad que no se base en la permisibilidad de la represión”, subrayó el organismo civil.