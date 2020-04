Colectivo clausura simbólicamente tienda Elektra en Oaxaca

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. Integrantes de la organización Comuna Oaxaca clausuraron de manera simbólica una tienda Elektra en cuyo interior se encuentra una sucursal del Banco Azteca, negocios del empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, lo anterior debido a su negativa a cerrar dichos negocios pese a la contingencia ambiental originada por el Covid-19.

César Mateos, integrante de la dirección colectiva de esa organización refirió que la actitud del empresario es criminal al no cerrar dichas instalaciones, pese a que en la fase 3 de la contingencia se ordenó el cierre de todas las tiendas y negocios que no se consideren de primera necesidad, pese dichas empresas no ofertan artículos de primera necesidad.

Esto aunado a que además de mantener activas sus operaciones, no se cumplen con los protocolos de sanidad ordenados por la federación, lo que representa un peligro para la salud de los usuarios que tienen que acudir a realizar sus pagos o incluso a adquirir algún producto o incluso también para el personal que ahí labora.

Además, acusó que el sistema bajo el cual operan tanto las tiendas Elektra como el Banco Azteca abusan de sus clientes e incluso afirmó, los sangran con tal de obtener mayores ganancias, un claro ejemplo son los grandes intereses que se cobran a los migrantes que envían sus remesas a sus familiares en los distintos estados de la República Mexicana.

Los integrantes de Comuna Oaxaca arribaron a la tienda Elektra ubicada en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en la avenida Símbolos Patrios, donde colocaron diversas lonas una con una calavera con la leyenda "Peligro" y otra con la representación gráfica del coronavirus encerrado en una señal de prohibición, los manifestantes portaron unos overoles completos, así como cubrebocas, guantes y caretas protectoras.