Ordenan reapertura de 40 maquiladoras suspendidas en BC  

Mexicali. El secretario de Economía y Desarrollo Sustentable de Baja California, Mario Escobedo Carignan, dio a conocer que el gobierno estatal ordenó la reapertura de 40 empresas que contaban con suspensión de actividades por la emergencia sanitaria del Covid-19 al reconocer que forman parte de la cadena de insumos de productos esenciales.

Ante las contingencias de salud, alimentaria y económica es necesario reconocerlas en la cadena de suministro, pues hay muchas operaciones que por sí solas parecieran que no son esenciales pero forman parte de un producto final que si lo es y, por lo tanto, toda la cadena de suministros es una cadena esencial, a nivel local y regional.

Escobedo Carignan dijo que, por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla, realiza con las Secretarias de Salud y del Trabajo un análisis para determinar cuáles empresas forman parte de cadenas esenciales, las que reportan impacto económico de la región y aquellas que puedan contar con el protocolo de seguridad e higiene del Consejo General de Salubridad.

Es buscar cómo sí se ordena su reapertura, ni mantenerlas suspendidas, porque hay muchísimas empresas establecidas en Baja California donde los bajacalifornianos están más a salvo trabajando en paz, con equipo de protección personal, distanciamiento social en las líneas de producción y hasta en el transporte que usan para llegar a sus centro de trabajo.

Tras señalar que mientras más se acerca la cima epidemiológica, que de acuerdo a la Secretaría de Salud serán los próximos 15 días de mayo, también se acerca la fase de la recuperación económica, por lo que consideró impostergable decidir estas empresas.

Expresó que muchas empresas de Tijuana y Mexicali fueron invitadas a suspender sus procesos, por eso ahora se realizan visitas para reconocer su cadena de suministros y verificar sus protocolos de seguridad e higiene.

"Así es como han vuelto a operar 40 empresas pero seguimos revisando y validando empresas. En el sector maquilador no tenemos problema, en el industrial tampoco, Index nos dice que 350 empresas de la industria maquiladora y de manufactura forman parte de una cadena de suministro esencial y hay que permitir que operen todos aquellos que estén en condiciones de continuar trabajando", comentó al tiempo de advertir que no se trata de ver de dónde me agarró para suspenderte sino como trabajo contigo para mantener empleos y generar riqueza en el estado

Entre los ejemplos de estos suministros dijo que esta el caso de las empresas de cartón que en apariencia no son esenciales pero los productos finales requieren de empaques o las bujías de un motor que son necesarias para unidades de transporte. A eso le llama reconocer la cadena de suministro.