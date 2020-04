Multarán a mexicanos que viajen de EU a General Terán en Michoacán

Monterrey, NL. Con la finalidad de evitar que mexicanos que viven en Estados Unidos visiten el municipio de General Terán durante la pandemia del Covid-19, el alcalde Eleuterio Villagómez informó que habrá decomisos de vehículos y multas a quienes lo hagan.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el edil aseguró que los paisanos han hecho caso omiso de la recomendación de no visitar el país para evitar la propagación del virus, por lo que se tomarán dichas medidas.

“A raíz de que ustedes no entienden o no quieren entender o no quieren a su pueblo, yo les voy a decir, yo si quiero al pueblo y les voy a decir una cosa, a partir de hoy (domingo), vehículos con placas de los Estados Unidos que circulen en General Terán van a ser posiblemente decomisados o con unas infracciones que no les van a quedar ganas de lo que acaban de hacer, de venir acá”, dijo en el video.

Villagómez explicó que algunos paisanos evaden los filtros de seguridad circulando por rancherías en lugar de por los caminos del municipio.

“Me da una molestia ver que algunos se vienen por el filtro, otros le sacan la vuelta a los filtros, se vienen por los ranchos, se vienen por las haciendas, la idea es venir para acá.

“No sé si quieran o no quieran a sus familiares, yo no sé qué está pasando, porque al parecer cada vez que decimos que no vengan para acá de los Estados Unidos, es como si les dijéramos que vengan”, añadió.

El alcalde también aseguró que el único caso de coronavirus que existe en el municipio fue importado de Estados Unidos.

“Ya tenemos un caso aquí en General Terán, fue importado de Estados Unidos y entre el día de ayer, viernes y sábado de esta semana han pasado más de 50 vehículos con gente de Estados Unidos que viene a General Terán”.

Este municipio se encuentra a 100 kilómetros al sur de Monterrey.