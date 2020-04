Alertan sobre falsos inspectores de la STyPS por Covid-19

Ecatepec. La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) alertó de la operación de falsos inspectores de la Secretaría del Trabajo, quienes han intentado extorsionar y amenazar con clausuras a varias empresas del sector metalmecánico y comercialización de alimentos, en esta Fase 3 de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Ante esta situación, la UNIDEM inició cursos virtuales a más de 300 grandes empresas mexiquenses para orientarlas y que no sean sorprendidas sobre las disposiciones legales derivadas de la Fase 3, con el objetivo de evitar sanciones que van de 100 mil a más de un millón cuatrocientos mil pesos, entre otras razones, por no respetar la suspensión de actividades en empresas no esenciales.

David García Antonio, presidente de la Comisión Jurídica de dicha unión, explicó que ante las inquietudes del sector empresarial sobre las implicaciones de sanidad, mercantiles, civiles, tributarias y laborales que implica esta etapa, se decidió implementar este tipo de cursos virtuales.

Destacó que otro factor fue que, en semanas previas, hubo tres denuncias de empresas que fueron abordadas por falsos inspectores de la Secretaría del Trabajo, quienes intentaron extorsionarlas, amenazando con clausuras, por lo que se definió una ruta para capacitar a los empresarios sobre toda la normatividad al respecto y evitar que sean sorprendidas.

“El objetivo es informar y capacitar a los empresarios sobre cómo atender estas visitas de inspección de las autoridades federales y al mismo tiempo, concientizarlas sobre las posibles medidas que pueden tomarse en contra de giros que no tengan actividades esenciales y sigan trabajando”, dijo.

La capacitación fue impartida por funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de la Dirección General de Inspección del Trabajo y de la Unidad de Trabajo Digno, así como por la Comisión Jurídica de la UNIDEM.

Funcionarios federales señalaron que la intención de las inspecciones es que se paralicen las actividades no esenciales, como medida para frenar la pandemia y evitar que la atención en el sector salud quede rebasada.

El primer curso virtual fue sobre “Inspecciones de las autoridades en las empresas en tiempos de Covid 19”, al que se registraron poco más de 300 industrias y donde se abordó el marco normativo en materia de emergencia sanitaria, derechos de las empresas ante la intervención de autoridades, facultades de inspección de la STyPS, facultades de vigilancia de las autoridades sanitarias, sanciones y medidas de seguridad.

La Secretaría del Trabajo advirtió que en abril arrancaron con el “Operativo Covid 19” para realizar tres mil inspecciones, las cuales aumentarán con el inicio de la Fase 3, con apoyo de autoridades estatales y municipales.

Tan solo en Ecatepec, el viernes pasado se realizaron inspecciones a más de 500 giros comerciales, con la intervención del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y con el apoyo de la Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal y la Policía Municipal.

Además, hubo recorridos en Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chiconcuac y Tecámac, con dispositivos de seguridad enfocados a tianguis y mercados.

García precisó que la mayor duda de los empresarios gira entorno a qué empresas se consideran esenciales y cuáles no, pues están en la incertidumbre en cadenas de proveeduría de industrias que sí pueden trabajar, y temen sanciones.

“Se trata de evitar mayores afectaciones a las que ya se resienten por falta de actividad económica, pues las sanciones en materia sanitaria van de los 100 mil pesos hasta más de un millón cuatrocientos mil pesos”, afirmó.

El presidente de la Comisión Jurídica lamentó que haya un trato diferenciado entre las grandes empresas y las PyMes, pues mientras las primeras enfrentan el yugo de una sanción, las autoridades son permisibles con la operación de las segundas, sobre todo de las informales.

“En las zonas industriales de Naucalpan, Tlalnepantla, Izcalli y Ecatepec, se ha mermado la actividad y muchas ya parecen zonas muertas, pero si visitas zonas comerciales y de servicios en Periférico, Gustavo Baz o Vía Morelos, los pequeños y medianos negocios siguen funcionando, y podrían convertirse en foco de infección”, comentó David García.