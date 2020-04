Aún operan en Baja California 68% de empresas

Tijuana, BC., La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal clausuró en los 15 días recientes 141 plantas maquiladoras, a las cuales obligó a dejar en sus casas a 75 mil 621 trabajadores, ante la resistencia del sector manufacturero a suspender actividades y en medio de protestas de empleados, quienes aseguraron ser testigos de contagios de Covid-19 en líneas completas de producción.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado local, de las 911 empresas asentadas en la entidad, 620 (68 por ciento) continúan en operaciones, pese a que el pico de contagios está previsto para las próximas semanas.

Hasta este jueves, Baja California se mantiene como la tercera entidad con más casos de coronavirus con mil 47 positivos, 136 fallecimientos y 516 pacientes sospechosos. Los grupos de edad en los que se están presentado más confirmados son los que integran la fuerza laboral, que va de 20 a 59 años.

La industria maquiladora del estado es una de las más importantes de México, por incluir a 914 empresas que ofrecen 314 mil 824 empleos directos, según la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index).

Colabora en cadenas productivas de Estados Unidos y de países de la región Asia-Pacífico, para las cuales manufactura equipo médico, electrónico, eléctrico y productos para industrias aeroespaciales, lo que implica una nómina estimada en 80 millones de pesos diarios sólo en Tijuana.

Diversas factorías sólo se han detenido cuando algún asalariado fallece por coronavirus o es hospitalizado, y los pocos inspectores de la STPS no se dan abasto para visitar todas las plantas donde los empleados demandan su presencia.

Por ejemplo, Schneider Electric, gigante de la producción de equipos eléctricos, paró el 7 de abril porque uno de sus obreros murió y 11 ingresaron en estado crítico a la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social contagiados de Covid-19.

Frente al hospital, familiares de enfermos afirmaron que varios de ellos continuaron laborando pese a presentar síntomas de coronavirus. Hasta que el jefe de mi esposo murió, a él y a toda la línea de producción los dejaron quedarse en la casa , pero para ese momento las fiebres y problemas respiratorios ya habían llevado a la mayoría al hospital, aseguró la esposa de un trabajador.

Durante los últimos 10 días, grupos de obreros se han manifestado frente a maquiladoras y las denuncias se acumulan en redes sociales, así como en la página electrónica oficial de la STPS.

Operarios reprochan que las empresas en que laboran no cierran a pesar de que no realizan actividades esenciales; les proponen irse a sus viviendas sin salario, y en industrias esenciales no hay medidas mínimas de seguridad.

El miércoles hubo una protesta frente a Surgical Specialties, en el corredor 2000 de la colonia Francisco Villa. Empleados afirmaron que dos de sus compañeros fallecieron y que uno era sospechoso de contagio. La compañía elabora equipo médico, dental y de laboratorio, por lo que puede operar, pero lo hace sin medidas que eviten contagios.

El martes protestaron asalariados de Legrand, en el parque industrial Pacifico 3. También se manifestaron operadores de Hisense, en Rosarito, y estarán sin actividad hasta el 4 de mayo.

La lista de compañías denunciadas o con protestas es larga e incluye a Autosplice, Aerodesing de México, Sensata Technologies y Medline.

El presidente de Index en la zona costa de Baja California, Luis Hernández González, reconoció que algunos de sus agremiados están jugando con la clasificación de actividad esencial.

Prefieren sacrificar a sus trabajadores : Bonilla

El gobernador Jaime Bonilla Valdez denunció que una empresa literalmente encerró a sus operarios colocando cadenas en las puertas para impedir que se manifestaran.

El mandatario morenista ha pedido cerrar la industria manufacturera no esencial; la acusó de propiciar más contagios y el viernes pasado, en Facebook, señaló que está batallando, hay resistencia. Los empleadores no quieren dejar de ganar dinero y prefieren sacrificar a sus trabajadores antes que sus utilidades .

Hasta este jueves, según cifras de salud estatal, en Baja California había mil 47 casos confirmados, 588 en Tijuana, 392 en Mexicali, 21 en Ensenada, 35 en Tecate y 11 en Playas de Rosarito.

En tanto, hubo tres nuevos decesos en Tijuana, con los cuales sumaron 136 en el estado; 89 de ellos en esa ciudad fronteriza, 36 en Mexicali, cinco en Ensenada, cuatro en Tecate y dos en Playas de Rosarito dos.

Tijuana y Mexicali se ubican en el primer y cuarto sitios en la lista de municipios con más muertes en el país.

Con información de Antonio Heras, corresponsal, y Notimex