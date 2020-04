LeBarón presentó documentación inválida para instalar pozos: CFE

Ciudad Juárez, Chih. Los documentos presentados de manera pública por Julián LeBarón y su familia en los que presuntamente demuestran la legalidad de los pozos que intentan electrificar en el rancho La Mojina, municipio de Buenaventura, para ponerlos en funcionamiento, no son válidos de acuerdo a información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Después de que el pasado domingo 19 de abril campesinos de los ejidos Constitución, Benito Juárez y Ricardo Flores Magón se manifestaron para expresar su inconformidad ante la electrificación de dichos pozos por considerarlos ilegales; Julián LeBarón y otros de sus familiares se presentaron fuera de palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua y entablaron un diálogo con personal del gobierno estatal, a quienes mostraron documentos en los que aseguran cuentan con un permiso de CFE para instalar la red eléctrica de los pozos en el rancho La Mojina.

Sin embargo, fueron desmentidos,“ya que no es una autorización y tampoco han realizado el pago para llevar a cabo la instalación de postes y cableado”, informó a diputados del partido Morena, el ingeniero Antonio Luna Mendoza, auxiliar de la Gerencia División de Distribución Norte de la CFE.

Luna Mendoza sostuvo una reunión con el coordinador de la Fracción Parlamentaria de dicho instituto político y el representante de la Secretaría de Gobernación federal en Chihuahua, en la que iniciaron los trámites para que CFE proceda respecto al conflicto entre ejidatarios de Buenaventura y la familia LeBarón.

Ahí fue informado que el documento presentado por Julián LeBarón en el que asegura cuenta con un permiso de CFE para instalar la red eléctrica de los pozos en el rancho La Mojina, no es una autorización definitiva, tampoco ha realizado el pago para llevar a cabo la instalación de postes y cableado.

El documento exhibido ante los medios de comunicación por Julián LeBaron forma parte de una serie de trámites que se deben presentar ante la CFE, sin embargo, no es la respuesta definitiva de la empresa; para que la autorización procediera hay que concluir el trámite, el cual no ha sido concluido, señaló el ingeniero, por lo que no existe autorización por la Comisión para realizar maniobras en la red eléctrica, según lo dio a conocer Morena por medio de un comunicado.

La Conagua también desmintió a los Lebarón al dar a conocer que no han autorizado el funcionamiento de nuevos pozos.

Señaló que “en relación con información publicada en fechas recientes en torno a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha actuado para evitar la sobreexplotación de pozos de agua en el Rancho La Mojina, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, en propiedades de la familia LeBarón, se formulan las siguientes precisiones: Que no ha autorizado la perforación de pozos nuevos en beneficio de Joel LeBarón, ni de sus familiares, particularmente en el predio denominado Rancho La Mojina.

“Ello queda constatado por la existencia de juicios de nulidad interpuestos por la familia LeBarón ante la negativa oficial de esta autoridad del agua, los cuales han sido resueltos en favor de la Conagua. Únicamente quedan pendientes por resolver los amparos 280/82018 y 294/2018 radicados, en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente”.

Los hechos y circunstancias descritas son del pleno conocimiento tanto de la familia LeBarón como de los integrantes de El Barzón, que en días recientes han tenido enfrentamientos entre sí por la supuesta explotación de dichos pozos, toda vez que la problemática se atendió dentro de las acciones y trabajos coordinados por la Unidad para la Atención a los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la Mesa Casos Ambientales del Plan de Contingencia para la Atención a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.