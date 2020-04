Neza: Muere posible paciente de Covid-19 en patio de hospital La Perla

Nezahualcóyotl, Méx. Paramédicos de Rescate municipal y médicos del Hospital General La Perla demostraron, este miércoles, que no pudieron aplicar y explicar el protocolo de atención a casos sospechosos de coronavirus Covid-19, luego de que en pleno patio del nosocomio se murió un paciente con sospecha de contagio del virus. Nisa Ávalos, con impotencia vio morir a su esposo sin poder hacer nada.

En el exterior del hospital, la mujer narró que su pareja presentaba problemas respiratorios y los paramédicos determinaron que presentaba la sintomatología del virus; en una camilla encapsulada y a bordo de una ambulancia equipada, hicieron el traslado a este centro hospitalario, designado para atender a pacientes contagiados con Covid-19.

Ella, aseguró que aún estaba con vida cuando lo bajaron de la ambulancia. Presentaba signos vitales e incluso constató como a través de la cámara hermética, el pecho de su esposo hacia los movimientos de respiración.

Pero, en pleno patio del hospital, paramédicos municipales y el médico de urgencias, iniciaron una discusión respecto al protocolo de atención a pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.

La mujer relató que uno al otro se echaba la culpa de no seguir y atender el citado protocolo, emitido por la Secretaría de Salud Federal.

Fue entonces que, desde la reja perimetral del hospital, Nisa Ávalos observó que su cónyuge, no presentaba movimiento de pecho. Empezó a gritar que ya no se movía, que ya no estaba respirando, mientras los involucrados seguían la discusión.

Paró la pelea verbal y se acercaron a la camilla. Debido a su condición de como sospechoso de Covid-19, el paciente no recibió los primeros auxilios, como la reanimación cardiopulmonar.

Con precaución, al cuerpo inerte, le tomaron el pulso a través del dedo de una de sus manos y confirmaron que el hombre había fallecido.

Detrás de la reja, Nisa Ávalos no pudo hacer nada más que observar cómo iniciaba una nueva discusión entre paramédicos y el médico de guardia del Hospital La Perla, Ahora, se culpaban respecto a la responsabilidad por la muerte de la persona que estaba inerte en la camilla encapsulada.

En el lugar, se estableció que la posible causa de muerte fue un paro respiratorio.

Nisa, recordó que hace dos años ya había tenido una mal experiencia en el Hospital General La Perla. En 2018, su esposo ingresó tras sufrir un accidente de gravedad; perdió movilidad en las piernas y fue entonces que su calidad de vida se tornó vulnerable.

La tarde del miércoles, Nisa Ávalos ya no esperaba que le practicaran la prueba de Covid-19 a su esposo, qué caso tiene si no lo pudieron atender con prontitud y murió en el patio del hospital, dijo.

Hasta las 22 horas de este miércoles, Nisa permanecía en el Centro de Justicia realizando el papeleo y esperando que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, le entregara el cuerpo de su marido.