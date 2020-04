Oaxaca: dan 2 toneladas de pescados a familias en crisis por Covid-19

Juchitán. Integrantes de la Alianza Pesquera de Oaxaca del puerto de Salina Cruz donaron más de dos toneladas de pescado fresco a familias de escasos recursos en solidaridad para enfrentar la crisis económica que viven por el Covid-19.

Explicaron que la meta es donar 20 toneladas y que la única intención es mitigar las afectaciones económicas.

La ayuda se distribuyó de kilo en kilo en las colonias del puerto de Salina Cruz, para que todas las familias recibieran el alimento que salió del mar fresco y en buenas condiciones.

Ignacio Pérez Cervantes, productor asociado de altamar, con recursos propios, fue el primero en contribuir en este acto humano; durante cuatro días, cuatro tripulaciones salieron a pescar y a su regreso obsequiaron las especies marinas.

Anselmo López Villalobos, presidente de la Alianza Pesquera de Oaxaca, dijo que la idea surgió para apoyar a las familias. Los pescadores ponen los barcos, mientras que las autoridades subsidian el combustible y los alimentos durante el viaje, explicó.

La acción no tiene fines políticos sino al contrario es para apoyar a las personas que viven en la costa oaxaqueña desde el puerto de Salina Cruz hasta Pochutla y otras localidades costeras, comentó.

El también presidente de la Unión y Organizaciones Pesqueras del Estado de Oaxaca, precisó que “ojalá que nuestros gobernantes fueran más sensibles y acepten nuestra propuesta para continuar con el programa, que hoy más que nada se necesita, porque estaríamos hablando de una cantidad impresionante de pescado (de 50 a 60 toneladas semanales) que llegaría a un mayor número de municipios, comunidades, agencias, barrios y colonias, en estos momentos de gran angustia y desesperación de miles de familias oaxaqueñas, derivado de del Covid-19”.

Las familias agradecieron esa muestra de solidaridad de los pescadores, Virginia Martínez, una de las beneficiadas, comentó “no salimos a trabajar, estamos en casa. En mi caso me dedico a limpiar casas y ahora todos me han cancelado, este pescado que hoy me obsequiaron será mi comida, porque aquí mucha gente vivimos al día”, mencionó.