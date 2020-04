A partir del jueves, Hoy No Circula obligatorio en Edomex

Toluca, Mex. A partir de este jueves, el gobierno mexiquense aplicará el programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Valle México como medida para disminuir la movilidad de personas, ahora que el país entró a la fase 3 de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

El programa Hoy no Circula se aplicará, a partir de este 23 de abril para todos los autos incluso aquellos con holograma cero y doble cero. El mandatario informó a través de un mensaje en sus cuentas en redes sociales que ante la entrada de la Fase 3 es indispensable reducir la movilidad de las personas para también reducir la propagación de contagios de este virus.

Por ello, también ordenó que el sistema de transporte del Mexibús y el Mexicable que opera en el Valle de México, lo haga al 50 por ciento, para garantizar la sana distancia entre los usuarios, y se ha pedido al transporte concesionado, donde existen más de 100 mil unidades, que hagan exactamente lo mismo, operar a la mitad de su capacidad.

Del Mazo dijo que a partir de ahora habrá multas para aquellas empresas que se dediquen a actividades no esenciales y no cesen operaciones. Lo mismo ocurrirá con los comercios que se dediquen a vender productos que no sean alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad.

Indicó que con apoyo de los 125 ayuntamientos se instrumentarán de operativos para verificar que no hay un solo comercio de este tipo abierto en la entidad. Insistió en la necesidad de restringir todas las actividades no esenciales y ser estrictos en el cumplimiento del aislamiento domiciliario, pues de otra manera no se podrá enfrentar con éxito esta pandemia,