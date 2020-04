Oaxaca establece uso obligatorio de cubrebocas

Oaxaca, Oax., 20 de abril. A partir de este lunes en Oaxaca es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y en el transporte público, informó el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa quien a través de un video difundido en diversas redes sociales anunció esta medida.

El mandatario señaló que este decisión tiene como objetivo el reducir la curva de contagios de Covid 19 que se tiene en la entidad, recalcó que se han cumplido 5 semanas de la implementación del esquema "Quedate en casa" en la entidad, no obstante en los últimos días son muchas las personas que han salido de sus hogares a realizar diversas actividades, violando así el confinamiento.

Está situación es grave, ya que en Oaxaca al día de hoy te tienen 63 casos confirmados de coronavirus y de han registrado 6 decesos, en este sentido señaló “esto significa que una de cada 10 personas que se contagian pierden la vida, de ahí la importancia e insistencia a la sociedad para que acate las medidas sanitarias y especialmente el aislamiento".

Por ello, indicó se tomó la determinación de que a partir de este lunes 20 de abril, todas las personas que utilicen el transporte público o acudan a espacios públicos deberán utilizar forzosamente cubrebocas y así evitar más contagios, no obstante no informó las sanciones a las que se harán acreedores los ciudadanos que no cumplan con esta medida.

Añadió que se ordenó a las secretarías de Salud y de Seguridad Pública estatal reforzar los operativos de proximidad para invitar a la ciudadanía a que se retire de los diversos espacios públicos y reforzar la información del esquema "quedate en casa".