Refuerzan medidas de seguridad en Oaxaca ante Covid-19

Juchitán , Oax.- El alcalde del puerto de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano dio a conocer que a partir de este sábado se han reforzado las medidas de seguridad ante el COVID-19, dijo que persona que ande en la calle se le invitará a guardarse en su casa en caso de no estar ejerciendo alguna actividad esencial y en caso de ser menor de edad, será trasladado en la patrulla municipal a su vivienda, en donde se le entregará a sus familiares un exhorto de que no debe andar en la vía publica para evitar contagios masivos.

En conferencia de medios, el munícipe señaló que esta medida preventiva se activó, ante las recomendaciones de las autoridades de salud de quedarse en casa para evitar contagios comunitarios.

Dijo que a pesar de que en este municipio no hay casos positivos de coronavirus, eso no significa que las medidas de prevención disminuyan, al contrario por eso se está exhortando y pidiendo que no salgan de sus hogares.

“Hasta el momento no tenemos casos positivos, nos dicen que son dos sospechosos pero por lo que sabemos no son originarios de esta localidad, pero aún así necesitamos permanecer quietos y no salir, por eso con la ayuda de los elementos de la policía municipal vamos a exhortar y pedirle a nuestra gente que se quede en casa, solo vamos a tolerar a las personas que estén ejerciendo una actividad esencial, ellos si pueden salir porque dependen económicamente de esas actividades, pero el que no, que se guarde para evitar contagios, que por fortuna no hemos tenido”.

Además de eso, Atecas Altamirano recalcó que van aumentar las medidas preventivas en los accesos principales y en toda la ciudad, invitando a usar cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y evitar salir en caso de no ser necesario.

Desde que inicio la fase 1, en este municipio oaxaqueño activo ley seca por COVID-19, por lo que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento.