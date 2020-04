Paran obreros en maquiladoras de Ciudad Juárez por contagios

Regal Beloit arma motores para aparatos electrodomésticos y no es una industria esencial, denunciaron los obreros. En TPI Composites también hubo protestas el lunes y martes, pero la maquiladora continúa operaciones con empleados que aceptan laborar, y policías municipales acudieron la noche del martes para intimidar a los inconformes.

Que los trabajadores paren, que paren por sus vidas, no hay un abogado que pueda ir en contra de un paro laboral que debió darse desde el 24 de marzo por un decreto federal , comentó Susana Prieto Terrazas, asesora legal de los obreros.

Las factorías, explicaron fuera de las instalaciones de Honeywell, no son consideradas industrias esenciales en la declaratoria de emergencia nacional y, por tanto, no pueden obligar a los trabajadores a laborar ni despedirlos por abandono de trabajo, habida cuenta de que tampoco garantizan medidas sanitarias que eviten el contagio.

Prieto Terrazas, asesora legal de los obreros, informó que un trabajador del almacén de la maquiladora Regal Beloit murió de Covid -19 y el riesgo de contagio es alto. Las maquiladoras son verdaderos sarcófagos. Los trabajadores van directo al matadero. Ningún nivel de gobierno interviene porque los ricos y burócratas están bajo resguardo, y son los pobres los que están muriendo. El alcalde de Ciudad Juárez dio la orden de cerrar restaurantes con aforo de menos de 50 personas, pero no ha dado la orden de cerrar maquiladoras. También ha faltado autoridad del gobernador y del Presidente, y la situación se extiende a otras ciudades fronterizas como Matamoros y Reynosa , Tamaulipas.

En tanto, 20 personas han fallecido por Covid-19 en Juárez; 13 eran obreros de la maquiladora Lear Río Bravo, confirmó el martes el jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Humberto Campos Favela.

En la conferencia diaria virtual de Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud Estatal, informó de 19 nuevos contagiados y cuatro muertos en Ciudad Juárez, lo que eleva a 20 víctimas en esa ciudad y a 22 en el ámbito estatal (90.90 por ciento de las muertes han ocurrido en Ciudad Juárez).

En Hidalgo del Parral, avionetas para fumigar campos agrícolas fueron utilizadas durante tres horas para dispersar ozono sobre calles y viviendas para desinfectar la cabecera municipal.

El alcalde, Alfredo Lozoya Santillán, quien absorbió la renta de los aparatos, pidió a las personas no salir a la calle entre las 6:30 y las 10 de la mañana, cuando se llevó a cabo la fumigación. El ozono no dañará personas, mascotas ni plantas, pero se recomienda no salir durante los sobrevuelos, precisó.

Sin embargo, el director médico de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Arturo Valenzuela, aclaró que desinfectar las calles no es la medida más adecuada para prevenir el Covid 19, pues la limpieza sólo dura segundos; es más efectivo que las personas cumplan medidas más simples como lavarse las manos frecuentemente quedarse en casa y respetar la sana distancia.