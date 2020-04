Alcalde de Tijuana dona dos mdp en productos médicos ante Covid-19

Tijuana, Baja California. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz realizó, a título personal, un donativo al Hospital General del municipio, por la cantidad de dos millones de pesos en productos médicos.



Entre los artículos se encuentran 310 mil guantes de látex, 80 mil guantes especializados quirúrgicos y 40 mil 100 cubre bocas tricapa, que permitirán contribuir a enfrentar el Covid-19 en la región.



En estos momentos, la prioridad número uno del alcalde -Ex empresario con 40 aós de trayectoria, quien encabezó la Cámara de Comercio de Tijuana y la Concanaco- es la protección de los tijuanenses y sus familias.



Esto, buscando en todo momento, las herramientas necesarias para atender la contingencia sanitaria que se vive a nivel internacional y apoyar a las instituciones de salud en sus necesidades primordiales para brindar un óptimo servicio a los enfermos.



“Este es un donativo de parte de mi familia, mi esposa, mis padres y un servidor, que hacemos como una forma de solidarizarnos con Tijuana, para devolverle un poco las bondades que nos ha otorgado y en estos momentos de incertidumbre, debemos cooperar para que los trabajadores de la salud, puedan realizar correctamente su trabajo”, expresó.



González Cruz explicó que la mejor manera de apoyar la labor del sector salud, es respetar las recomendaciones emitidas por los tres órdenes de gobierno, la principal medida preventiva es quedarse en casa, no salir y exponer a otras personas, así como lavarse las manos constantemente, guantes, cubre boca y gel antibacterial, para evitar contagios masivos de Coronavirus.



Reiteró también el llamado a la comunidad de seguir los exhortos preventivos sanitarios, como mantener un distanciamiento sano, no promover noticias falsas porque ocasionan pánico en la población, estar atentos de los boletines de las autoridades gubernamentales, revisar páginas oficiales para evitar la desinformación y saber la evolución de la enfermedad.



En tanto, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, agradeció la aportación que realizó el mandatario local, siendo de gran ayuda para la correcta ejecución de las labores médicas; así como para la protección de los doctores, enfermeras, enfermeros y todo el personal del Hospital General de Tijuana y los afectados.