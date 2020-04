Acusa Jaime Bonilla a “expertos” de Ssa por dosificar datos de Covid-19

Mexicali, BC. El gobernador Jaime Bonilla acusó a los "expertos" de la Secretaria de Salud del gobierno de México de dosificar la información de Covid-19 y les pidió decir la verdad sobre las muertes.

El morenista criticó que en las gráficas del gobierno federal se registren solo 31 fallecimientos en Baja California cuando en la realidad hay 72 decesos.

"No me gusta, hay que decir la verdad, al menos en Baja California no es real pues hay más muertos. Los 'expertos' deben reportar en tiempo real", señaló en videoconferencia al tiempo de advertir que "es muy peligroso" omitir las cifras actualizadas y exigió "que digan la verdad".

A su lado, el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, aclaró que hay 72 víctimas fatales por coronavirus en la entidad, "nosotros tenemos los pacientes y los muertos con nombres y apellidos".

Explicó que hay 565 casos confirmados de contagio, de ellos 298 están en Tijuana y 236 en Mexicali.

Sobre los muertos detalló que 42 víctimas son de Tijuana, 25 de Mexicali, tres de Tecate y dos de Ensenada que incluye al deceso de San Quintin.

Pérez Rico informó además que uno de cada dos pacientes son ambulatorios y que el resto se encuentran en hospitales de la Secretaría de Salud y del IMSS, la mayoría, aunque también hay en el ISSSTECALI, ISSSTE y particulares.

Con relación al reporte del jueves 16 de abril, en la entidad se reportaron siete nuevas muertes y 27 contagios.