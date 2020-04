Festejan en Nayarit, por primer paciente recuperado de Covid-19

Tepic, Nay. Personal del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Doctor Aquiles Calles despidió este miércoles entre aplausos, gritos de júbilo e incluso un pastel al primer paciente de coronavirus detectado en Nayarit, que venció a la enfermedad –la cual ya causó seis muertes en la entidad—, tras 21 días de permanecer aislado y en estado crítico.

En un video difundido en redes sociales se aprecia al convaleciente, de 53 años e hipertenso, salir del nosocomio en silla de ruedas, bajando por una rampa. Atrás de él avanzan sus familiares con la protección necesaria para no contagiarse de Covid-19, guardando distancia uno de los otros. A continuación, el hombre y sus familias suben a un vehículo y se retiran. Las autoridades no ofrecieron su nombre ni dato alguno, para no arriesgarlo a que sus vecinos lo agredan o discriminen.

En este contexto, la noche del martes se confirmó el caso número 28 de coronavirus en la entidad, un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Colegas del infectado dijeron que éste contrajo Covid-19 al atender a la primera persona enferma que pereció por el padecimiento, originaria de la comunidad La Guasima del municipio de Acaponeta, que fue acreditada con coronavirus luego de que fue sepultada. Por eso el Sector Salud puso en cuarentena a todo el poblado y lo sanitizó, para evitar un brote masivo.

Añadieron que el galeno, de 63 años de edad, está “grave” en el hospital IMSS 1 de Tepic.

En tanto, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud estatal, Jorge Barrera, informó que ocurrió el sexto deceso por coronavirus en Nayarit, de un hombre de 80 años de edad.

Mientras, los municipios de Tecuala y Acaponeta, ubicados al norte del estado, cerraron el ingreso a su territorio a toda persona que no viva ahí o no justifique con documento en mano que debe pasar para ir al trabajo o algún asunto médico.