Bonilla y gobierno federal acuerdan trabajo conjunto en salud en BC

Mexicali. Representantes de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Jaime Bonilla firmaron un documento de Ratificación de Participación Conjunta de las Instituciones de Salud en Baja California y realizaron un recorrido de inspección de dos centros hospitalarios de Tijuana y Ensenada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó equipo de protección personal de la salud del Hospital Regional 20 de Tijuana y a la clínica 8 del puerto de Ensenada.

"Responde IMSS de BC al gobernador Jaime Bonilla; inspeccionan clínicas y entregan equipo de protección para personal médico en la emergencia sanitaria por Covid-19", difundió el gobierno de Baja California por medio de un video en el que aparecen representantes del gobierno federal y de la administración estatal.

Esto habla de la grandeza del gobernador Bonilla... y de la grandeza del IMSS, advirtió en su discurso el superdelegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

La delegada Desiree Sagarnaga agradeció la presencia de la comitiva para constatar la entrega de materiales y el esfuerzo con que trabaja esa institución en esta entidad

"El IMSS no puede solo, la Secretaría de Salud no puede sola, el ISSSTE no puede solo, necesitamos el apoyo de la ciudadanía", expresó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, antes de reconocer que "tenemos un escenario que nos impacta fuerte" y calificó como "óptima" la respuesta del Seguro Social.

En los mensajes se omitió toda referencia a la carencia de equipos, camas, ventiladores y personal clínico que aceptó como ciertas el gobernador Jaime Bonilla del contenido de la videodenuncia del comediante Eugenio Derbez, la cual provocó una confrontación con el gobierno federal al acusar de inexistente la respuesta del IMSS en la atención de pacientes y personal durante emergencia sanitaria.

El jefe de la Unidad Médica del IMSS, Juan Manuel Lira, advirtió que es una situación complicada la que vive nuestro país por el Covid-19 y concluyó: "somos mucho pueblo para la derrota, somos mucha institución para el fracaso".

Antes, el director General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria, constató la existencia en almacén del Hospital Regional 20 del IMSS en Tijuana de insumos y equipo de protección sanitaria.

En este recorrido, la delegada Sagarnaga le informó sobre el protocolo de atención hospitalaria y un kit de protección para personal consistente en botas, bata, guantes, traje y careta.