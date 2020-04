Muere Ignacio Pichardo, ex gobernador de Edomex

Toluca, Mex. El ex gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza falleció esta tarde a los 84 años de edad, tras ser intervenido en un hospital privado del poniente de la Ciudad de México.

Su hijo, Alfonso Pichardo Lechuga, informó en su cuenta de twitter alrededor de las 15 horas que su padre estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital ABC de Santa Fe y solicitaba donadores de sangre O negativo.

Se pudo conocer que el también ex dirigente nacional del PRI había ingresado anoche a ese nosocomio para una operación programada de una aneurisma en el brazo, pero algo se complicó y pasadas las 19:30 horas, funcionarios y ex colabores del ex mandatario mexiquense confirmaron su deceso.

Pichardo se retiró de la vida política hace casi una década, pues su estado de salud se había ido deteriorando. La mayor parte del tiempo estaba en su rancho de Valle de Bravo y esporádicamente tenía apariciones públicas en ceremonias oficiales o presentaciones de libros.

Su carrera política la hizo de la mano de Carlos Hank González, quien lo hizo secretario general de Gobierno en el Estado de México a principios de la década de los setenta.

Fue un hombre institucional y entregado al Partido Revolucionario Institucional, al que representó varias veces como diputado federal y fue su dirigente nacional en una de las épocas más complicadas, pues asumió el liderazgo del tricolor tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue secretario de la Contraloría, lo que hoy en día es la Función Pública. Tres años más tarde, al inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue procurador federal del Consumidor y en 1989 asumió la gubernatura del Estado de México de forma sustituta, para acabar el periodo constitucional para el que fue electo Mario Ramón Beteta, quien fue reclutado por el gobierno federal.

Antes de concluir el sexenio de Salinas de Gortari, Pichardo Pagaza fue nombrado Embajador de México en España y después se le designó dirigente nacional del PRI, en la última parte de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, quien había entrado como candidato presidencial emergente del PRI, ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Ya con Zedillo en la presidencia, Pichardo fue designado Secretario de Energía y en 1995 fue enviado como Embajador a los Países Bajos.

En 1999, cuando Arturo Montiel llegó a la gubernatura mexiquense, Pichardo Pagaza fue uno de sus principales consejeros. Años más tarde, el gobernador Enrique Peña Nieto le dio un cargo honorifico como responsable del rescate de la Cuenca de Valle de Bravo, donde le tomó gusto a los temas ambientales pues a principios de esta década encabezaba y participaba fundaciones para el rescate del Nevado de Toluca, y otras áreas naturales del estado.

Desde hace más de 20 años fue catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también fue presidente de la Fundación UAEMe