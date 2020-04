Operadores de empresas turísticas toman casetas en cuatro estados

Operadores de empresas turísticas en el estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León, protestaron para exigirle a los gobiernos federal y estatal apoyos e incentivos fiscales, ya que no han trabajado debido a que los centros vacacionales, playas, arqueológicos y pueblos mágicos permanecen cerrados desde que fue ordenada la cuarentena para prevenir contagios de Covid-19.

En territorio mexiquense, miembros de ese sector de servicios tomaron las casetas de peaje de las autopistas de los Héroes de la autopista México-Pachuca, México-Querétaro y la de San Marcos Huixtoco de la autopista México-Puebla. En San Luis Potosí marcharon en apoyo de sus colegas en el Valle de México, y tanto en Guanajuato como en Monterrey, realizaron sendos plantones.

Las manifestaciones enviaron un mensaje unificado para el presidente Andrés Manuel López Obrador, les otorgue recursos que les permita sortear la cuarentena a las miles de familias que viven de esa actividad.

En las tomas de puntos de peaje, los inconformes levantaron las plumas dando paso a los automovilistas, y pedían por medio de boteo, cooperación voluntaria como apoyo solidario.

Por medio de su cuenta de Twitter @CAPUFE informó de los cierres.

En todos los casos los trabajadores coincidieron en que de no recibir solución a sus demandas, endurecerán su posición, y cerrarán carreteras.

Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, por su parte, dijo en entrevista que "ya existen graves afectaciones económicas en restaurantes, hoteles, parajes turísticos, bares y operadores turísticos a causa de la contingencia por el coronavirus".

Abundó que en reunión con socios de Canirac, quienes están resintiendo esta contingencia sanitaria debido a que tienen cerrado desde el 15 de marzo, están buscando una opción más para proporcionarles créditos con una tasa preferencial y por montos de hasta 600 mil pesos. Adelantó que en esta semana podrían estar brindando una respuesta a ese sector.

El funcionario explicó que aún no se calcula el monto de las pérdidas económicas, ya que el primer corte será el 30 de abril, y recalcó que algunas industrias dependen de proveedores y clientes de los alrededores del estado o del país.

"Algunas fábricas chinas del sector automotriz ya están abriendo y pidiendo producto, lo que necesitamos es fomentar el consumo de lo que se produce en San Luis", sostuvo.

En Monterrey, los inconformes se reunieron en la alameda "Mariano Escobedo" que fue clausurada desde el fin de semana por el municipio.

El vocero de alrededor de 300 transportistas, Luis Carlos Lee, comentó que los pocos ahorros con los que contaban se acabaron en las primeras semanas de la emergencia sanitaria y sin ingresos, sus familias no tienen para comer, y expuso que “somos muchos compañeros sin trabajo, que no tenemos que comer, vivimos de esto y las autoridades no nos están apoyando en nada. Queremos que reactiven el sector turismo con todas las precauciones, somos muchas familias que vivimos de esto y ya no sabemos cómo vamos a pasar más días así.

“Estamos esperando por parte del gobernador y no hay nada, ya no sabemos que más hacer, como dice el compañero, cuando pego la influenza paramos como dos semanas, pero ahorita ya llevamos más de un mes”.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), delegación Guanajuato, denunciaron que el gobierno estatal limita el registro para acceder al programa Impulso Económico, por ello, a bordo de decenas de autobuses de su propiedad, se apostaron afuera de la oficina central de Fondos Guanajuato, la instancia designada para tramitar los recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria.

El coordinador nacional de Hombre-Camión de la Amotac, Benjamín Gómez Saldívar, informó que en León hay 500 pequeños emprendedores y trabajadores que se quedaron sin empleo y sin el medio para poder pagar las unidades y los salarios, ya que varios operaban con créditos.

Destacó que en Fondos Guanajuato se han registrado todos los afectados por la contingencia sanitaria, pero solo se les ha dado una clave y no una fecha para la entrega de apoyos, en tanto, a otros se les ha dicho que no son sujetos al programa.

Luego de poco más de una hora de protesta, los manifestantes acordaron una reunión con el director de Fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo Ramsden, para conocer sus inquietudes y aclarar el proceso para el trámite de los programas de apoyo económico.