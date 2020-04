En Acapulco siguen las protestas para exigir ayuda ante la crisis del Covid-19

Acapulco. Comerciantes, transportistas y pobladores de diversas colonias de Acapulco, realizaron diferentes bloqueos, manifestaciones y protestas durante la mañana en el municipio, para exigir ayuda a autoridades, ante la crisis económica desatada por la emergencia sanitaria ante la propagación del Covid-19.

Durante la mañana, habitantes del barrio del Tambuco, de la zona Tradicional, bloquearon la avenida Costera a la altura del condominio Los Cocos, para exigir despensas a autoridades municipales.

En representación de los inconformes, Raymundo Martínez, expresó que “somos muchas familias, algunos tienen hijos pequeños, son personas adultas también, tenemos toda la documentación, direcciones, somos más de 200 familias del barrio del Tambuco del fraccionamiento Las playas”.

Lamentó que “como no pertenecemos a ninguna asociación o sindicato, somos personas invisibles, no nos apoyan”.

La mayoría se dedica a laborar en el sector turismo, pero actualmente no hay trabajo y tampoco ingresos.

Señaló que “solo pedimos alimentos, frijoles, arroz, las despensas que están en los patios de oficinas del DIF, en el parque Papagayo, lo que teníamos para empeñar ya lo empeñamos, ya no tenemos nada”.

Pobladores de diferentes colonias de la periferia, tomaron la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, para exigir ayuda económica o alimentos.

Una mujer exclamó que “¡soy ama de casa, yo trabajo donde me den trabajo, la verdad la necesidad es mucha, no venimos en son de pleito, no venimos a agredir, venimos a pedir ayuda, venimos tranquilos!”.

Explicó que “tengo mes y medio sin trabajo, lavo ropa, hago lo que sea, pero ahora no tenemos trabajo”.

Desesperada, mencionó que “nuestras familias necesitan ayuda, los niños no tienen qué comer, somos trabajadores pero no tenemos empleo, sentimos una desesperación tremenda, quisiera que nos apoyaran”.

Mientras que chóferes de taxis colectivos de la ruta Colosio se manifestaron en el bulevar de las Naciones, frente a la oficina de Promotora Turística, para pedir ayuda al gobierno estatal, pues en las últimas semanas casi no ha habido pasaje,

De igual forma, durante la mañana, prestadores de servicios de la playa Tlacopanocha marcharon al Palacio federal para exigir a autoridades algún tipo de ayuda.

Un centenar de personas procedentes de diversas colonias, se manifestaron en el exterior de las instalaciones del DIF municipal, en la colonia Hogar Moderno, para exigir despensas.