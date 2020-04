Indígenas de Oaxaca piden personal médico para clínica rural

Juchitán, Oax. Desesperados y temerosos por las muertes que ha causado la pandemia del Covid-19 en el país, pobladores indígenas de la comunidad ikoots de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, ubicado en la zona oriente el Istmo de Tehuantepec, solicitaron a las autoridades un médico y enfermeras para su clínica rural, que aseguran lleva dos años sin prestarles el servicio.

Este llamado lo hicieron primeramente a través de las redes sociales: “La comunidad de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo solicita urgente médico de base para su Centro de Salud. La Jurisdicción de Salud Localizada en la Ciudad de Juchitán, Oaxaca contratará inmediatamente a médico que quiera venir a vivir en nuestra comunidad. San Francisco del Mar, Pueblo Viejo es una comunidad huave/ikoots localizada en una isla del sistema lagunar del Golfo de Tehuantepec”.

En esta comunidad habitan unas dos mil 500 personas, y aunque hasta el momento no se han presentado casos positivos, las autoridades y lugareños quieren prevenir y asegurar su salud teniendo un médico que les atienda sus necesidades durante las 24 horas.

Un conflicto entre pueblos vecinos de hace más de tres años también ha provocado que no tengan acceso a agua potable ni luz eléctrica, por lo que aseguran en caso de un brote por coronavirus estarían en mayor riesgo de morir.

Dionisia López López, encargada de la clínica de salud de la comunidad explicó que ha solicitado en diversas ocasiones a las instancias de salud de Oaxaca la presencia de un médico y enfermeras, pero hasta el momento solo le han dado falsas promesas.

“Desde hace un año que tome el cargo como presidenta o responsable de la clínica he buscado las gestiones y las autoridades de salud me dicen que ya pronto, pero no hay nada, y ahora con esto del coronavirus tenemos miedo y tememos lo peor, por eso pedimos que nos escuchen y que nos doten de médicos, enfermeras y medicinas, somos un pueblo abandonado”.

En esta comunidad indígena se han informado del Covid-19 a través de la televisión y radio, porque hasta el momento ninguna autoridad de salud ni municipal les ha dicho qué medidas tomar y qué hacer en caso de tener padecimientos.

“Aquí vivimos muchas personas adultas, mujeres embarazadas, niños y estamos preocupados por nuestra salud, por eso hicimos el llamado a través de las redes sociales, estamos desolados y abandonados, dos años y medio sin médicos ni enfermeras, mucho menos medicinas, no tenemos nada para atender una simple gripa o temperatura”.

Para poder tener acceso a la salud, los lugareños de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo tienen que acudir a otros pueblos vecinos, lo cual implica transporte y dinero para el traslado.

“Ojalá nos hagan caso y que las autoridades contraten a un médico y nos reactiven el sistema de agua y luz eléctrica, estamos preocupados por este abandono en el que vivimos y que podríamos contagiarnos de esta enfermedad, exigimos atención”, finalizó.