En BC, personas sin hogar con Covid-19 serán alojados en hostales

Tijuana, BC. Las personas que viven en situación de calle y que den positivo al coronavirus y no requieran de hospitalización serán alojados en un hostal para su confinamiento así lo informó el secretario de salud de Baja California, Alonso Pérez Rico: “los pacientes que desafortunadamente no tengan donde vivir o donde resguardarse en su domicilio, al salir positivos los vamos a mandar a estas instalaciones que tienen 40 habitaciones, en donde ellos pueden llegar y quedarse esos 14 días y se les va a proporcionar alimento y vamos a tener un servicio médico ahí, y los vamos a tener que estar vigilado porque no tienen domicilio”.

Se trata del centro que denominaron ‘Filtro prevencasa Covid-19 para personas en situación de calle y usuarios de drogas’. El inmueble ubicado en la avenida Constitución, entre las calles Mutualismo y 5 de Mayo en la Zona Norte de Tijuana, cuenta con 40 habitaciones.

A los pacientes indigentes que den positivos al Covid-19, se les ofrecerá hospedaje por el periodo de confinamiento de 14 días, alimentos, baños, servicio médico y no se les permitirá salir para que no sean un factor de contagio a la población.

Las personas indigentes que tengan síntomas del Covid-19 serán atendidos en las áreas de emergencias del Hospital General de Tijuana para su revisión y exámenes médicos, en caso de que el paciente resulte positivo y no requiera de atención hospitalaria serán trasladados al hostal habilitado para ese fin.

En Baja California serán abiertos un total de tres ‘Filtros prevencasa Covid-19 para personas en situación de calle y usuarios de drogas’ en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

El delegado de programas federales Jesús Alejandro Ruiz Uribe señaló, “se les va a llevar a las personas con algún tipo de síntomas a hoteles que ya se han dispuesto aquí, en Ensenada y en Mexicali para que sean atendidos los que necesiten confinamiento y al hospital a los que requieran de un tratamiento, o ser conectados a un ventilador a los que así lo requieran. Sí hay una preocupación del gobierno federal”.