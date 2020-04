Regios saturan puestos móviles de detección de coronavirus

Monterrey, NL. Este jueves, durante el primer día de funcionamiento de los puestos móviles colocados en la ciudad por la Secretaría de Salud estatal para realizar a conductores de vehículos pruebas de detección de coronavirus, personas que no presentan síntomas de la enfermedad saturaron las unidades.

El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, solicitó en conferencia de prensa que únicamente quienes presenten síntomas del Covid-19 acudan a los puestos, para darle prioridad a los pacientes enfermos.

El funcionario llama a los templetes drive-thru, por la expresión inglesa que designa a las ventanillas para recoger alimentos en restaurantes de comida rápida. “Tuve la oportunidad de ir al drive-thru de la calle Zaragoza, y había filas y filas de personas que se querían hacer la prueba y que andaban paseando por ahí. (Les preguntaba) ‘oye, ¿por qué te quieres hacer la prueba?’, y me decían, ‘pues nomás, yo me la quiero hacer, no vaya a ser que lo traiga’”.

Aclaró que “la prueba no es para personas sanas, es para aquellas personas que están enfermas o que han tenido contacto con algún caso confirmado de Covid, las pruebas son para aquellas personas que van en automóvil y que tienen síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general”.

Añadió que entre miércoles y jueves se documentó en Nuevo León un nuevo fallecimiento por coronavirus, dando un total de seis decesos, y confirmó que en la entidad hay 176 personas contagiadas, 13 de ellas actualmente hospitalizadas.

Acotó que ocho de los internos en nosocomios están graves y reciben oxigenación por medio de ventiladores; además, se les aplicó a tres de ellos el tratamiento plasmaféresis, que consiste en inyectarles plasma de pacientes recuperados de coronavirus, líquido que contiene anticuerpos para combatir la enfermedad. La donación de plasma fue realizada por Antonio Pena, empresario regiomontano que fue el primer contagiado confirmado de la entidad, y hoy está curado.

“De tres pacientes, dos han tenido mejoría, uno no ha tenido mucha recuperación, pero vamos a esperar los resultados”, explicó De la O Cavazos sobre el procedimiento, que aún está en fase de investigación.

Manuel de la O agregó que para evitar contagios dentro de las prisiones del estado –en los cuales se cancelaron las visitas a los internos desde hace unas semanas—, a quienes ingresan a reclusorios en calidad de privados de la libertad también se les practican exámenes con los cuales se detecta Covid-19.