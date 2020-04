CCE Yucatán demanda acciones ante crisis por Covid-19

Mérida, Yuc. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el sector laboral de Yucatán demandaron al gobierno federal acciones concretas y solidaridas para hacer frente a la crisis económica que se avecina por la pandemia del Covid-19.

En un comunicado emitido este jueves pidieron evitar cierre de empresas y pérdida de empleos que conduzcan al país a una severa crisis económica y social.

Socios del CCE y del segmento obrero recordaron que el 5 de abril el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas en las que no incluyó apoyos para el sector empresarial, el cual, dijeron, genera empleos y recursos económicos al país vía impuestos para los presupuestos gubernamentales.

“Aclaramos: no pedimos que a las empresas se les regale nada, sino que les difieran los impuestos y las cargas patronales. Dejar solas a las empresas en esta emergencia solo llevará a la necesidad de cerrar negocios y despedir personal, situación que ocasionará otro tipo de problemas sociales en México y en Yucatán”, se destacó en el documento.

“Lamentamos que el gobierno federal privilegie únicamente la entrega de recursos a través de programas sociales, que recompense la informalidad y el comercio ilegal, y que no es solidario con quienes generan el bienestar y pagan impuestos. Los empresarios y los trabajadores no estamos en contra de la implementación de los programas sociales, pero consideramos que no se debe dejar a un lado el apoyo e impulso a las empresas y su planta laboral”, sostuvieron.

En el comunicado señalaron que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el sector privado pidió al gobierno federal que otorgue una prórroga en el pago de los impuestos y facilite la obtención de créditos blandos para enfrentar la inactividad empresarial y comercial que se vive en el país, y aseguraron que la falta de respuesta ha ocasionado el cierre de muchos negocios en Yucatán.

“Los empresarios yucatecos están haciendo un gran esfuerzo por mantener su planta laboral, pero sin productividad, ni ventas, no podrán seguir aguantando y de continuar esta situación por más tiempo se llegará a lo inevitable: prescindir del trabajo de miles de personas. No podemos concebir que el gobierno federal ignore a los generadores de las plazas laborales y en especial a las MiPyMes, que a nivel nacional representan el 92 por ciento de las unidades económicas de producción y más del 80 por ciento de los empleos.

“Los empresarios y las organizaciones laborales estamos trabajando y hemos hecho el compromiso de aguantar y hacer cada quien su parte, entendiendo que la responsabilidad de mantener los empleos no es solo de los empresarios, sino en gran parte de las condiciones que ofrezca el gobierno federal, como tener acceso a créditos preferenciales a través de Nafin u otras instituciones bancarias, entre otros apoyos”, subrayaron los firmantes.

Entre otros gremios empresariales y laborales que suscribieron este documento se encuentran la Canacintra, Coparmex, Canainves, Cmic, Cámara de Comercio, la CROC y la CTM.