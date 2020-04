Por riesgo de Covid-19 aíslan a 220 turistas en Nayarit

Bahía de Banderas, Nay. Unos 220 turistas fueron puestos en cuarentena, por personal de la Secretaria de Salud y de Protección Civil de Nayarit, desde la tarde del martes, en el complejo habitacional de lujo Los Veneros, porque en el interior habría dos personas confirmados con Covid-19, informó el gobierno estatal.

“Se tiene información de que allí vacacionan turistas provenientes del estado de Jalisco, algunos de ellos portadores de Covid-19”, señala un reporte oficial, en el que se destaca que todos los inquilinos se han negado a realizarse la prueba clínica respectiva, solicitada por la secretaria de Salud de Nayarit.

El informe oficial agregó que en este “cerco sanitario instalado de manera conjunta, se están siguiendo todos los protocolos de salud, y significa que los 220 personas que vacacionan en este complejo habitacional de lujo estarán en cuarentena; es decir, nadie puede salir de él por lo menos en 10 días, que es el tiempo mínimo para completar los 14 días de aislamiento que se requiere para descartar la incubación de la enfermedad”.

Destacó que una estrategia similar de confinamiento se aplicara para quienes “puedan ingresar a Los Veneros”, con lo cual se busca evitar la propagación del coronavirus entre los habitantes de Bahía de Banderas y el municipio nayarita de Compostela.

Actualmente, subrayó, “se está haciendo un censo para determinar con precisión la cantidad de personas que vacacionan en este complejo turístico de lujo, se tiene la información de que alrededor de unidades habitacionales, entre casas y condominios están ocupadas, con un promedio de entre 5 y 6 personas por vivienda, más trabajadores”.

Asimismo, aseguró que “existe la confirmación de dos personas infectadas por coronavirus Covid-19 al interior de este complejo, que son las mismas personas de las que ha venido hablando el gobernador Antonio Echevarría Gracia desde el fin de semana, cuya identidad se reserva por cuestiones de confidencialidad”, y que arribaron el fin de semana a Bahía de Banderas procedentes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Personal de la Secretaria de Salud y de Protección Civil de Nayarit, estableció desde la tarde del martes, un cerco sanitario en se decidió clausurar varias áreas como restaurantes y albercas en este lugar —ubicado sobre la carretera a Punta de Mita, en Bahía de Banderas— que cuenta con amplios servicios para sus huéspedes como un club privado, spa, sendero para caminata, actividades en la playa, restauran, bar, centro de negocios y albercas, entre otros mas, para evitar la propagación del virus.

Por su parte, el gobernador Echevarría García expresó su molestia por la llegada a tierra nayarita de vacacionistas jaliscienses infectados de coronavirus. Apuntó que "siempre son bienvenidos", pero "que nos contaminen a nuestra gente no se vale".

"El tema de ahora fue Bahía de Banderas, se nos están viniendo, qué bueno, siempre son bienvenidos, pero por ahora esa gente irresponsable que tiene el Covid-19 que se vino a Nayarit, no tienen madre”, subrayó el gobernador en un video.

“Sé de personas que tienen el Covid-19, sé dónde están instaladas, no quiero decir nombres para no quemarlos, no es mi estilo, pero la policía hará lo propio, lo conveniente, porque mi responsabilidad es con los nayaritas y voy a cuidar su salud; son días difíciles, ya vendrán tiempos mejores”, expuso.