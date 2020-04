NL: colocan módulos móviles para detectar a pacientes con Covid-19

Monterrey, NL. Ante el incremento de casos confirmados de coronavirus, Nuevo León usará la fuerza pública para evitar aglomeraciones de personas e instalará tres “drive thru” en donde se realizarán pruebas a pacientes que sospechen estar contagiados.

Este miércoles, la cifra de contagiados subió a 166 personas, ocho más que en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de defunciones llegó a 5, una persona más que el martes.

“Me preocupa cometer un error y el error es que no hayamos sido más estrictos con la población para que permanezcan en sus casas, ya platiqué con algunos alcaldes, quiero que sean mucho más estrictos con su policía, también lo he comentado con el gobernador, el gobernador ha dado la instrucción a la Fuerza civil, he platicado con el Ejército, vamos a ir siendo más fuertes”, aseguró el secretario de salud Manuel de la O Cavazos.

“En la mañana platiqué con el gobernador y va a dar las instrucciones Fuerza Civil, al Ejército, tenemos que ser mucho más estrictos, pienso que se han relajado las medidas, ustedes me lo han dicho, yo lo he constatado y estoy preocupado por eso”.

Además, De la O Cavazos dijo que desde el jueves, comenzarán a funcionar puntos en donde la ciudadanía podrá pasar en sus vehículos para realizarse un examen de coronavirus y descartar o confirmar que tengan el padecimiento.

“En la mañana estuve en el Centro estatal de contingencia Covid-19, estuve con el general César Gómez, de la Séptima región militar, estuve con el Comandante Miguel Perales de Protección Civil, estuvieron varios funcionarios, ya están prácticamente todas las instalaciones, tenemos personal del C5, de la Fiscalía, de Salud, pronto lo vamos ya a poner en marcha”, dijo.

“(Se instalará) Uno por Zaragoza (centro de Monterrey), otro en la carretera a Reynosa, antes de la Avenida Israel Cavazos (Guadalupe) y otro está afuera de la Clínica de la Sección 50 de maestros (Monterrey), ahí están, mañana comenzarán a poner las pruebas”.

El secretario señaló que la entidad cuenta con 50 mil pruebas para realizar en el estado, aunque podría conseguir más gracias a donaciones de empresarios.

“Llegó un empresario, voy a mencionar su nombre, Jorge Safi, y él junto con otro grupo de empresarios me llevó a obsequiar unas pruebas de PCR para realizar en nuestro estado”.

“Él me menciona “doctor, las pruebas que necesite, los empresarios te las vamos a comprar para que las puedas aplicar en todo Nuevo León”, entonces, muchas gracias”, abundó.

Además de los confirmados, en la entidad hay 60 sospechosos de contagio, entre los cuales se encuentran bebé de un año y un adolescente de 16 años.