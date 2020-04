Ingenieros de BC diseñan respirador mecánico ante crisis sanitaria

Tijuana, BC. Ante una posible de necesidad urgente de respiradores mecánicos por el aumento de casos de Covid-19 en el país, un grupo de ingenieros biomédicos e industriales bajacalifornianos diseñó un prototipo que está en proceso de ser autorizado por la Secretaría de Salud federal, confirmó el gobernador Jaime Bonilla Valdez, aunque aclaró que "eso no quiere decir que no vayamos a conseguir (equipo), pero ante una limitación tenemos que ser creativos".

Se trata de un aparato que funge como pulmón artificial que ayuda a respirar a las personas en fase crítica, y no puede hacerlos por sí solas, explicó por su cuenta el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

El funcionario afirmó que en un solo día, en la entidad, murieron tres mujeres con lo que la estadística de fallecimientos subió a 12 en el estado, en tanto que el número de contagios se disparó de 110 a 160.

Pérez Rico refirió que las secretarías de Economía y de Salud trabajan con ingenieros industriales y biomédicos para reunir especialistas que puedan contribuir a enfrentar la contingencia, y que de ahí surgió un grupo de ciudadanos que presentaron el prototipo de marras, y del que ya se hizo una segunda versión perfeccionada.

En la videoconferencia que ofrecen diariamente al concluir la reunión de seguridad y salud, Alonso Pérez mostró imágenes del prototipo diseñado por bajacalifornianos, que al igual que los equipos que se usan actualmente cuenta con tubos, circuito de ventilación, válvulas de seguridad y parámetros de presión volumétrica y volumen tidal, que cuenta, además, con un sistema de alarma que se activa en caso de que el paciente requiera auxilio.

Al respecto, Jaime Bonilla afirmó que "estamos porque se apruebe por la Secretaría de Salud pero si ese es el caso, no le hace que esté feo, no le hace que no esté completo, con que funcione, es lo que necesitamos... le tengo mucha fe, a lo mejor no se ve bonito, pero qué tal si salva una vida".

El titular del sector salud en el estado explicó que el coronavirus inflama los pulmones al grado de impedir la respiración. Destacó que los órganos primarios que deben protegerse como prioridad son los pulmones, cerebro y corazón, pues si uno de esos tres falla la persona no muere en unos tres minutos.

Sin dar detalles o identidad de los ingenieros que trabajan en el prototipo, mencionó que la Secretaría de Salud estatal validará que cuente con los requisitos exigidos por la norma.

En el contexto del Día Mundial de la Salud, el gobernador aprovechó para reconocer la labor que desempeña en Baja California el personal de ese sector, y en particular destacó que Alonso Pérez Rico ha sido "el mejor" secretario del ramo que ha tenido la entidad por lo que lo exhortó a "no aflojarle" y mantener el ritmo frente a la actual contingencia.