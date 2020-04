Aplazan audiencia de Vera Carrizal por motivos de salud

Oaxaca, Oax. La tarde de este miércoles el ex diputado priísta, Juan Antonio Vera Carrizal fue trasladado a una clínica particular de la ciudad de Huajuapan de León en la región de la Mixteca para una revisión médica, esto luego de que se quejara de dolor abdominal, esto ocasionó que la audiencia de vinculación programada para este miércoles fuera reprogramada para la mañana de jueves.



Fuentes de la Fiscalía General del Estado indicaron que el detenido , quién es acusado del intento de feminicidio de la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz ocurrido el 9 de septiembre del 2019 se quejó de dolor en el abdomen, por lo que su abogado solicitó su traslado a una clínica para la realización de estudios para determinar su estado de salud.



Sin embargo tras concluir los análisis que los médicos consideraron pertinentes, el acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico regresó a su celda en los separos de la fiscalía en ese municipio de la Mixteca, esto debido a que el juez de control determinó prisión preventiva.



En tanto la audiencia que estaba programada para este jueves cuando fenecía el término constitucional tuvo que ser aplazada y se efectuará a las 11 horas de este jueves, indicaron fuentes de la FGEO.



Al respecto, la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz a través de su cuenta de twitter dijo que se trata de una “estrategia basada en artimañas” y que estará alerta a lo que ocurra con su agresor, por que dijo que la justicia está pendiente con ella y con el pueblo de México.



“Conozco perfectamente a mi agresor, goza de excelente salud. Estemos alertas y no dejemos que una estrategia basada en artimañas vulnere el camino hacia la justicia que tiene pendiente conmigo y el pueblo de México”.



Al igual, los colectivos feministas de Oaxaca manifestaron que les preocupa que el ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal pueda quedar en libertad por vicios en su proceso legal, y no sea castigado conforme a la ley por la agresión feminicida causada a la joven María Elena Ríos Ortiz.