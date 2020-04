Acapulco: demandan locatarios de mercados apoyos ante la crisis

Acapulco. Continúan los bloqueos a vialidades de Acapulco, por parte de comerciantes y pobladores que exigen a autoridades ayuda económica o despensas, al señalar que la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ha dejado a cientos de familias sin sustento, debido a la disminución de visitantes y el cierre de centros recreativos.

Después de mediodía, comerciantes del Mercado Central bloquearon la avenida Constituyentes y la calle Diego Hurtado de Mendoza, bajo el paso elevado de la Vía Rápida.

Decenas de comerciantes fijos y semifijos se concentraron desde las 13 horas bajo el paso elevado, para finalmente bloquear la vialidad.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, para intentar agilizar la circulación vehicular.

La protesta concluyó cerca de tres horas después, luego de que autoridades municipales repartieron víveres, labor que concluyó hasta poco antes de las 16:30 horas.

Asimismo, pobladores de la colonia 20 de Noviembre bloquearon la carretera Acapulco-México, a la altura del mercado que lleva el mismo nombre, cerca del punto conocido como la Cima, poco antes de las 2 de la tarde, aproximadamente hora y media, para exigir despensas al gobierno.

El cierre de playas, hoteles y establecimientos de todo tipo, ha provocado que cientos de familia se queden sin percibir ingresos.

La protesta ocasionó congestionamiento vehicular y una larga fila de vehículos.

Por segunda semana consecutiva, comerciantes y pobladores de diversas colonias de Acapulco realizan bloqueos, concentraciones y protestas para exigir al gobierno ayuda económica o alimentos, pues la situación de crisis económica se agravó desde el viernes pasado por la baja de turistas y el cierre de playas.

Locatarios de mercados y tianguis han resultado afectados por igual.

Lucila Marchant Millán, del mercado de artesanías La Dalia, manifestó que “no hay ventas, llevamos como 15 días sin vender ni un peso, no hay nada, la estamos pasando difícil, casi ya no abrimos y no hay turismo en las payas”.

Este miércoles, Acapulco promedió 3.9 por ciento de ocupación hotelera; la zona Diamante promedió 1.6 por ciento; la zona Dorada 4.7, y la zona Tradicional registró 2.7 por ciento de ocupación.

En Guerrero se han registrado hasta el momento 41 casos positivos de Covid-19, 16 pacientes recuperados, cuatro defunciones, y se mantienen 145 sospechosos, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal.