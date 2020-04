Será obligatorio uso de cubrebocas en NL; suman 158 casos

Monterrey, Nuevo León.- El cubrebocas es ahora obligatorio para circular en las calles del estado ante el incremento de casos de coronavirus, informó este martes el secretario de salud Manuel de la O Cavazos.

Con 12 pacientes más confirmados que hace 24 horas, para dar un total de 158 pacientes de Covid-19, la medida servirá para combatir la propagación del virus, de acuerdo a De la O Cavazos.

“Vamos a implementar en Nuevo León el uso de cubrebocas de manera obligatoria, todos los nuevoleoneses vamos a traer cubrebocas, de esa manera no vamos a contagiar a nuestra familia, a nuestros amigos, y ellos no nos van a contagiar”, explicó.

Incluso, señaló que quien visite la entidad tendrá que hacer uso de los cubrebocas.

“Todos los ciudadanos, aunque no sean de aquí, deben de traer cubrebocas”.

Sin embargo, para evitar el desabasto de cubrebocas para doctores, la recomendación es que el que usen los ciudadanos sean de tela y que los de grado médico sean vendidos solamente a quienes así lo requieren.

“Voy a hablar con los responsables de las farmacias o de los establecimientos, si no es personal médico o de enfermería, no se lo vendan, para tratar de regular esto, para que no se nos terminen”, abundó el secretario.

El secretario informó que Nuevo León se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional de contagiados, cifra que no coincide con la federal, ya que en la entidad se tienen 65 confirmados por hospitales privados, mismos que no han sido corroborados por el Instituto de Diagnóstigo y Referencia Epidemiológica.

Además, la entidad mantiene su cifra de cuatro defunciones por el Covid-19, 92 pacientes recuperados, y de los 158 confirmados, 25 se encuentran hospitalizados.

En el caso de los casos sospechosos, hasta el momento hay 37, de los cuales tres son menores de edad, entre ellos un bebé de 10 meses.

En cuanto al sector industrial, el Secretario de desarrollo económico Roberto Russildi Montellano informó que se encuentran realizando inspecciones para garantizar que solamente las empresas de primera necesidad continúen abiertas.

“Pedreras, concreteras, asfalteras, cerradas, 154 manufactureras cerradas totalmente, 277 cerradas parcialmente, porque así lo pide su operación y los inspectores han andado activos”, dijo.

Por su parte, el delegado estatal de Profeco, Aarón González Vázquez Delegado, indicó que vigilarán que supermercados o tiendas no se aprovechen de la contingencia para aumentar el precio de productos de primera necesidad.