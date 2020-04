Nayarit: promete gobernador semana libre a trabajadores tras pandemia

Tepic, Nay. El gobernador del estado, Antonio Echevarría García, anunció que en cuanto se termine la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 dará una semana libre a todos los trabajadores de la entidad para que tengan la fiesta que no se puede celebrar en esta Semana Santa para evitar aglomeraciones.

En entrevista para un medio local, el mandatario señaló que “vamos a hacer una semana en Nayarit donde vamos a convivir, a ‘con beber; y me voy a aventar el tiro, desde ahorita les digo he platicado con líderes sindicales, por medio del secretario general de Gobierno, de la burocracia y líderes del magisterio y yo estoy dispuesto a cerrar el gobierno cinco días para que todos nos vayamos a la fiesta. Porque vamos a festejar este logro, porque así como somos los nayaritas de entrones, ésta vez no será la excepción y lo vamos a sacar adelante, y pues a cada acto de triunfalismo debe haber un acto de diversión, de festejo y lo vamos a hacer”.

Echevarría García agradeció las guardias ciudadanas que se han montado en las entradas a los destinos turísticos del estado para indicarle a los visitantes que no hay paso y señaló que aunque ha habido molestia por parte de los turistas que principalmente se trasladan de Guadalajara, Jalisco, a las playas ubicadas en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, éstos se tienen que regresar.

El gobernador agradeció también al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro su apoyo al hacer un llamado a la población de su estado para no salir a vacacionar.

En tanto, este martes, Novillero, la playa más grande de México ubicada en el municipio de Tecuala, al norte del estado, ya tiene un retén integrado por autoridades del municipio quienes impiden que los turistas e incluso los propios habitantes acudan al lugar, donde además todos los restaurantes se encuentran cerrados.