Captan a animales salvajes en zonas habitadas por contingencia

Compostela, Nay. La considerable disminución de la actividad humana en diversos ámbitos está propiciando que animales salvajes se acerquen a zonas habitadas. El 29 de marzo cámaras de vigilancia captaron a un jaguar caminando en un jardín de una residencia de Concha Chinas, en Puerto Vallarta.

Ese mismo día un jaguar de no más de un año de edad que merodedaba en la comunidad de Yerbabuena, en el municipio serrano de Mascota, fue asesinado a tiros, por lo que intevinó la Procuraría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) pues se trata de un especie en peligro de extinción.

En el caso del jaguar que fue captado en Concha Chinas, las autoridades locales atendieron el llamado y dijeron a los propietarios del inmueble que los felinos "no atacan a la gente en estado silvestre, no hay un solo registro en el país de toda la historia”, informó Eric Saracho Aguilar, director de la organización Alianza Jaguar AC en Nayarit.

“El Jaguar no nos reconoce como presa, no hay nada que temer siempre y cuando no se les ataque, no se les tenga encerrados”, explicó el también miembro del grupo de expertos sobre ese felino en el país.

Saracho Aguilar se mostró procupado debido a que como es muy poco común que los jaguares bajen a zonas residenciales, se corre el riesgo de que sean agredidos e incluso asesindo.l

“Sí me da mucho miedo que en estos tiempos de cuarentena se queden adentro las personas respetuosas de la ley y las personas que no les importa la ley, que se pitorrean del gobierno, que les gusta desafiar a la autoridad decidan simplemente tumbar el monte y a matar todo lo que tengan enfrente cuando la autoridad está guardada”, alertó.

El ambientalista lo sucedido el 29 de marzo en La Yerbabuena, municipio de Mascota, donde un jaguar fue ultimado a balazos. En este caso intervino la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estatal que solicitaron seguimiento al caso, ya que el ese mamífero es una especie protegida y en peligro de extinción.