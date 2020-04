Denuncian que contagiados por Covid-19 de Jalisco están viajando a Nayarit

Tepic, Nayarit. En una transmisión en vivo, el gobernador del estado, Antonio Echevarría García confirmó el décimo caso positivo a coronavirus que se detectó en el municipio de Santiago Ixcuintla, el portador se encuentra aislado pero además dijo que están arribando a tierras nayaritas, en especial al municipio de Bahía de Banderas que colinda con Puerto Vallarta, Jalisco turistas tapatíos confirmados ya como positivos a Covid-19.

"Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el Covid y ellos vienen a encerrarse acá. Hemos tomado la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas y todas las piscinas colectivas", dijo que éste dato se lo proporcionó un funcionario jalisciense quien vía telefónica le informó, "no lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado él, muy responsable y me dijo, Toño son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho".

"Sé de personas que tienen el Covid, sé dónde están instaladas no quiero decir nombres para no quemarlos porque no es mi estilo, pero la policía hará lo propio", agregó que son señoras a quienes se tiene detectadas como portadoras de coronavirus y ellas podrían pedir a nayaritas que les ayuden con el aseo del lugar que rentan o bien que les hagan la comida y de ahí se podría desprender un contagio en ésta entidad.

"Se nos están viniendo, que bueno siempre son bienvenidos pero por ahora esa gente irresponsable que tiene el Covid que se vino a Nayarit no tienen madre", agregó Echevarría quien reiteró la medida de quedarse en casa, "los nayaritas lo estamos haciendo bien" puntualizó.

Y es que desde la tarde de éste sábado se comenzó a detectar un ligero incremento en la circulación vial de la carretera federal que une a Nayarit con Jalisco, señal inequívoca de que los tapatíos como cada semana santa y de pascua vacacionan en su mayoría en la franja turística de la Riviera Nayarit entre los municipios de Bahía de Banderas y Compostela principalmente.

Por otro lado, habitantes de los buscados destinos turísticos Sayulita y San Pancho ambos del municipio de Bahía de Banderas desde la noche de ayer sábado, montaron su propio retén y filtro sanitario impidiendo el paso de turistas que no han obedecido la orden de quedarse en casa y frenar de esta forma la propagación del coronavirus. Con amabilidad no les permiten ingresar a sus localidades ante el temor de que alguno de ellos lleve el Covid-19 y pueda infectar a los lugareños.



En el caso de San Pancho que cuenta con un hospital dependiente de la Secretaría de Salud de Nayarit, se les da el acceso a quienes arriban con una urgencia, ya que el área de medicina externa o normal no está laborando a decir de los vecinos y se le pide a los familiares que sólo se quede una persona para acompañar al enfermo.



Sayulita, que es un pueblo mágico tiene una alta afluencia de turistas cada semana santa y el resto del año sus calles, plazas y la playa que es de un azul profundo nunca se ven solas. Muchos de sus habitantes son extranjeros que conviven perfectamente con los lugareños.



La decisión de bloquear las entradas se dio tras la declaración del gobernador del estado, Antonio Echevarría García de ayer por la tarde, donde señaló que contaba con información sustentada por un alto funcionario del estado de Jalisco, de que al menos dos mujeres portadoras de covid-19, se habían ido a pasar la cuarentena a Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta), aunque no precisó a qué localidad añadió que sabía dónde estaban hospedadas y la policía estatal haría lo propio.



Añadió que todos los turistas son bienvenidos pero por lo pronto pidió que se queden en sus casas y no anden viajando, menos a Nayarit, ya que todas las playas se encuentran cerradas, así como hoteles, casas club, casas de descanso y otros lugares donde suele recibirse a los visitantes.



Confirmó también el décimo caso positivo de coronavirus en Nayarit, perteneciente a un masculino del municipio de Santiago Ixcuintla quien llegó de Tijuana, a quien ya se le está atendiendo y se encuentra aislado.



La información con respecto a casos sospechosos a Covid-19 indica que hay 29 personas en esas situación, 70 descartados y una defunción.