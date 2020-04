Exige SUEUM pago de adeudos de 2019

Morelia, Mich. El dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM),Eduardo Tena Flores, denunció que la casa de estudios todavía les adeuda las dos quincenas de diciembre 2019, el bono de canasta navideña, el bono de Día de Reyes, aguinaldos y prima vacacional, a pesar de que ya firmaron el acuerdo para que se reforme el sistema de jubilaciones y pensiones, tal y como lo exigió el gobierno federal para otorgar recursos extraordinarios a esta universidad en crisis.

Los trabajadores administrativos habían anunciado para este sábado una manifestación en el centro histórico, sin embargo, por el problema de la pandemia suspendieron la movilización.

Como se recordará, en noviembre pasado, las autoridades nicolaítas, a sabiendas del déficit de más de mil millones de pesos, consiguieron 550 millones de pesos extraordinarios de la federación para poder pagar salarios a más de 6 mil profesores y trabajadores administrativos de la casa de estudios. A cambio de que se cumpliera el compromiso de reformar el régimen de sistema de pensiones y jubilaciones, debido a que el tiempo de jubilación ha sido de 25 años de servicio, y con una edad de hasta 50 años, entre otras ventajas para los maestros y empelados universitarios.

El Sindicato de Profesores (SUEUM) aceptó finalmente en diciembre el acuerdo y sus agremiados pudieron cobrar el salario de diciembre y prestaciones. No así, los empleados adscritos al SUEUM que se negaron, y fue hasta el pasado 13 de marzo cuando firmaron el acuerdo, pero aún no se les paga, no obstante las autoridades nicoalitas esperan se les deposite en los próximos días.