En Tomatlán, Jalisco, imponen toque de queda a las 20 horas

Guadalajara, Jal. Aunque el gobernador Enrique Alfaro afirmó que en Jalisco no existe toque de queda, en Tomatlán -en la costa central del estado- el alcalde José Luis Tello García “en acuerdo con el gobernador” decretó desde el lunes 30 de marzo una prohibición para que a los ciudadanos que caminen por el pueblo después de las 8 de la noche podrán ser arrestados y se les impondrá una multa.



“Por orden de la autoridad municipal se prohíbe andar e las calles después de las 8 de la noche ya que serán arrestados. También queda restringido hacer reuniones particulares, bodas, quince años o eventos privados. Se les pide que apoyen las campañas del gobierno municipal ya que están autorizadas por el gobierno del estado”, dice una emisión radial que se emite constantemente en Tomatlán.



Durante el fin de semana, una mujer de 46 años que recién estuvo en Oregón, Estados Unidos, se contagió de Covid-19 y murió, convirtiéndose en la tercera víctima mortal del padecimiento en Jalisco.



Al parecer las estrictas medidas en Tomatlán surgieron a partir de que la mujer organizó una fiesta en Campo Acosta, localidad de Tomatlán, a la que asistieron decenas de personas, lo que ha motivado una alerta tanto en el municipio como entre las autoridades sanitarias estatales que le han dado seguimiento a los contactos.



En la capital estatal y a través de redes sociales, Alfaro dijo que no hay toque de queda en Jalisco pero si anunció la instalación de filtros de revisión para detectar personas contagiada por el virus en los principales accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en aquellos que vienen de la Ciudad de México.



El mandatario aclaró que el aislamiento es voluntario, que no hay toque de queda y pidió no hacer caso de las versiones no oficiales que circulan redes sociales



También anunció que se tiene preparada una estrategia para evitar robos y saqueos en los centros comerciales, además que se realizan campañas de concientización para evitar fraudes en línea y extorsiones telefónicas.