Fallece la periodista María Elena Ferral tras ataque

Xalapa, Ver. María Elena Ferral, periodista del Diario de Xalapa que reportea en municipios de la sierra de Papantla y de la región norte de la entidad, murió la noche de este lunes, después de haber sido atacada a balazos seis horas antes.

De acuerdo con informes policiacos, la agresión ocurrió pasadas las 14 horas en la calle Francisco Javier Mina, en la zona centro de la cabecera municipal de Papantla.

La comunicadora estaba a punto de abordar su automóvil cuando un sujeto que se desplazaba en una motocicleta se le acercó y disparó un arma de fuego en su contra. Ferral recibió al menos tres impactos de bala.

Cuerpos de auxilio llegaron al sitio, y trasladaron a la comunicadora al Hospital Regional de Papantla donde recibió atención médica pero al filo de las 20 horas, personal médico reportó su fallecimiento

En 2016, Ferral dio a conocer que por su trabajo periodístico en la sierra de Papantla, recibió amenazas de muerte por parte de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local priísta, a quien se involucró en 2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex síndico de Coyutla, pero las pesquisas no avanzaron. Ferral presentó una denuncia penal al respecto.

México es uno de los países más peligros del mundo para los periodistas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2000 a la fecha han sido asesinados al menos 155 comunicadores en el país. Organizaciones no gubernamentales documentaron el homicidio de 10 reporteros el año pasado por motivos relacionados con su labor.