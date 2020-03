Sonora confirma cuatro nuevos casos de Covid-19

Hermosillo, Son. La Secretaría de Salud en Sonora confirmó cuatro casos nuevos de Covid-19, con los que suman ya 14 en el estado.

En un comunicado realizado mediante redes sociales, el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen Iberri, informó que dos de los casos nuevos cuentan con antecedente de viaje a Estados Unidos y España, el resto son contacto directo de pacientes confirmados. Por lo que aseguró “podría haber muchos casos más, debido a que comenzaron los contagios comunitarios en la entidad”.

El primero de los recientes casos positivos es una mujer de 30 años, residente de Hermosillo, que llegó a Sonora procedente de Boston; el segundo una mujer de 27 años, de Hermosillo, quien comenzó con síntomas tras recibir la visita de un familiar de un positivo de Phoenix‬.

El tercer caso se trata de una mujer de 21 años, de Guaymas, que regresó de España‬; el cuarto caso se trata de una mujer de 82 años, originaria de Cajeme, madre de otro positivo, quien se encuentra hospitalizada y en delicado estado de salud, pues el diagnóstico también incluye asma e hipertensión.

“Sonora ya tiene evidencia del inicio de transmisión comunitaria, el nivel de riesgo de transmisión ha cambiado de bajo a moderado; gracias al personal médico y de enfermería que me acompaña la Secretaría continuará realizando su trabajo de manera oportuna. No dejemos contagiar más, es necesario quedarse en casa para prevenir más contagios”, expresó el titular de Salud.

Exhortan a realizar cierre de negocios

Personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) realizó operativos en tiendas comerciales y negocios no esenciales de la principales ciudades de Sonora como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Peñasco y San Luis Río Colorado para exhortarlos a cerrar temporalmente y así reducir la movilidad y evitar el crecimiento de contagios por Covid-19.

“Señores patrones de actividades no esenciales, ustedes saben que no hay economía que funcione sin los trabajadores, estos se enferman, los hospitales se saturan y la gente muere, tienes en tus manos mitigar la expansión del virus, hoy tenemos 14 casos confirmados, por supuesto que no son los únicos, existen muchos más”, fue el llamado del titular de Salud, Enrique Clausen Iberri.

En Hermosillo, la dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento acompañada de elementos de la fuerza pública comenzó a llevar a cabo recorridos en tianguis, cines, gimnasios y centros de eventos, así como tiendas departamentales para verificar que cumplan con el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria.

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que es la autoridad de Salud la encargada de revisar negocios de alimentos, los cuales no están obligados a cerrar, pero sí a cumplir con las medidas de higiene establecidas para prevenir contagios.