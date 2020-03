El gobernador de Hidalgo da positivo a Covid-19

En su cuenta de Facebook, Fayad escribió a las 17:30 horas: “Les informo que he dado positivo al examen del #Covid19. Estoy ya en cuarentena en mi casa, tanto yo como la personas con las que he tenido contacto seguimos los protocolos que establece @Ssalud_mx ”

El 19 de marzo, durante la puesta en marcha del hospital móvil de reacción inmediata contra el coronavirus, el gobernante anunció que supervisaría personalmente las acciones del programa Escudo que puso en marcha para afrontar la contingencia sanitaria.

De manera sorpresiva, el jueves visitó el Hospital General de Pachuca donde instruyó al personal del nosocomio a enviar a familiares de pacientes a descansar a un albergue. En la madrugada Fayad recorrió el Hospital Niño DIF, la Central de Autobuses y una estación del Tuzobús para verificar la aplicación de los protocolos sanitarios para combatir al coronavirus con base en normas internacionales.

En el recorrido por el Hospital Niño DIF fue informado del aislamiento de un menor de 5 meses de edad sospechoso de portar el virus. Asimismo, se entrevistó con médicos y enfermeras.