Piden gobernadores control federal de visitantes de EU en Semana Santa

El gobernador de Nuevo León mencionó que es necesario tomar acciones de forma más rápida. Los tres hemos coincidido en que tenemos que ir más veloces que el virus, debemos prepararnos y decir a los ciudadanos de los tres estados que los esfuerzos los queremos hacer de manera conjunta , precisó Rodríguez Calderón.

Aseguró además que todo extranjero que ingrese a Nuevo León será puesto en cuarentena, esté o no infectado. No quiero que piensen que los rechazamos, si quieren venir de paseo, pues no los vamos a dejar salir, los vamos a tener en cuarentena, tengan o no el virus , advirtió.

Instalan filtros en Nogales

Tras la manifestación de inconformes por el cruce de viajeros procedentes de Estados Unidos sin revisión médica, la Secretaría de Salud en Sonora instaló dos filtros sanitarios en las garitas de Nogales para inspeccionar tanto a peatones como automovilistas que ingresan a México.

Personal médico escoltado por elementos de la Guardia Nacional se instaló en la garita 1 puerta de México, justo a la entrada al país, a unos metros de los semáforos fiscales del SAT para verificar la temperatura de los ciudadanos que ingresen por estos puertos fronterizos.

Juan Francisco Gim Nogales, administrador de la Aduana, indicó que la afluencia tiene baja de 95 por ciento y que quienes cruzan, tienen quehaceres económicos o familiares en México, asimismo descartó una medida tan restrictiva como la adoptada por el gobierno de Estados Unidos.