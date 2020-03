Sin plan de contingencia para comunidades indígenas: CSIM

Morelia, Mich. No existe plan de contingencia o protocolo de prevención específico para las comunidades indígenas, informó Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán / CSIM), que agrupa a 60 autoridades de pueblos originarios, principalmente de las regiones purépechas.

“Ni el IMSS Bienestar ni los centros de salud, pese al discurso oficial, realmente no han informado a las comunidades sobre las medidas de prevención del Covid-19, no han entregado material de divulgación y difusión (folletos, guías o carteles) en idiomas originarios, las clínicas de las comunidades no tienen insumos necesarios para las contingencia (antisépticos, mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, gafas protectoras, entre otros) y en muchos casos, ni siquiera tienen medicamento para las enfermedades comunes”, apuntó.

Dijo que las personas que regresan a las comunidades del extranjero, principalmente de Estados Unidos, no están siendo aisladas durante 14 días, y en muchas comunidades carecen de agua potable y no hay apoyos económicos federales o estatales para los indígenas.

Pavel Guzmán indicó que debe desaparecer la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como medida económica especial durante la contingencia del Covid-19 y que su presupuesto sea distribuido de manera directa y equitativa para las comunidades. “Es un elefante blanco que únicamente sirve para pagar altos sueldos a burócratas”.