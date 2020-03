Protestan médicos en Morelos y Yucatán por carencias ante Covid 19

Cuernavaca, Mor. Médicos y enfermeras de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron por falta de insumos y equipo para atender a pacientes contagiados por Covid-19.

“Exigimos que se dote de todo material necesario para atender a los pacientes que tenemos aislados, el cual, no contamos con eso, ellos arman un kit que no es el necesario, necesitamos lo que es, no lo que ellos nos den, por eso estamos manifestando aquí para que entren en conciencia”, dijo Heriberto Mendoza, uno de los trabajadores.

La falta de material necesario para atender a los pacientes sospechosos por coronavirus, agregó, puede multiplicar los contagios entre las enfermeras, médicos y trabajadores de esta clínica.

“Estamos exponiendo a todos los trabajadores a contagiarse y que ellos contagien a más personas”, aseguró Mendoza.

Mencionó que les urge que les den cubrebocas, guantes y batas resistentes, no desechables.

“Ya que nos están dando cubrebocas que duran una hora, batas y guantes que no sirven, entonces necesitamos material de protección para atender a los pacientes enfermos de coronavirus”, abundó Mendoza.

La manifestación de los trabajadores de la clínica 1 permaneció alrededor de una hora.

En este clínica hay cuatro casos sospechosos por coronavirus, mencionaron los trabajadores.

El cubrebocas que demandan es el numero 95, uno especial, y un mameluco, “no batas rotas que ya no sirven que usan los pacientes, nosotros no estamos negados a trabajar somos trabajadores que día a día estamos aquí de pie tratando de dar todo lo mejor de nosotros”, dijo una médica.

En esta clínica hay cuando menos mil 500 trabajadores.

Protestan en el ISSSTE por falta de insumos en Yucatán

Enfermeras y personal del Hospital Regional del ISSSTE, en esta ciudad, realizaron este viernes un plantón afuera de las instalaciones, para exigir artículos de protección médica como cubrebocas, mascarillas y gel antibacterial, que escasean.

Manifestaron que temen por su salud e integridad ya que este es uno de los nosocomios autorizados para atender a los pacientes con Covid-19.

De acuerdo con los más de 150 demandantes, las autoridades de ese nosocomio sólo les dan “largas” con el material convenido y hasta les han llegado a decir que “se aguanten, o de lo contrario váyanse a sus casas”.

Incluso, la advertencia —según el personal del ISSSTE— de los altos directivos es que “así se va a trabajar, les guste o no. No hay insumos, ni modo”.

Pero los afectados señalaron que los artículos ya llegaron, pero los directivos se niegan a distribuirlos en el Hospital Regional.

Denunciaron que los “jefes” lucran con esos materiales sanitarios y los venden a empresarios, no obstante que el personal médico, de enfermería, administrativo y de intendencia los necesita para atender a los pacientes y también para su protección personal.

Advirtieron que mantendrán las protestas —sin perjudicar a los derechohabientes— hasta que obtengan los insumos.