Denuncian aumento injustificado de precios en Veracruz

Xalapa, Vrz. En medio de la contingencia por Covid-19, algunos comerciantes han aumentado de forma injustificada el precio de productos básicos, como el huevo y la tortilla.

Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que se han elevado las quejas por incremento injustificado en precios de productos de la canasta básica, el desabasto de insumos para higiene personal y la calidad en el servicio de atención de hospitales privados.

Explicó que en las últimas semanas, la Profeco ha hecho un operativo de verificación en poco más de 25 establecimientos, entre hospitales, supermercados, y farmacias, en ciudades como Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán, “en atención a las quejas de los consumidores”.

“En los recorridos hemos detectado un incremento injustificado en el precio de productos como el huevo, que oscila entre los 42 y 85 pesos el cono; mientras el kilo de tortilla se vende entre 15 y 20 pesos”, precisó el funcionario federal, quien adelantó que ya se analizan las sanciones correspondientes para los establecimientos que no lograron justificar lo aumentos.

En el caso de las farmacias, las quejas del consumidor están relacionadas con el desabasto de insumos como cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial, “pero en este caso lo que identificamos es que no se trata de que el establecimiento no quiera venderlos, como una medida para especular con el precio del producto, sino de que no hay artículos en existencia”.

Fajardo Sánchez mencionó que dentro del operativo de verificación se han visitado tres hospitales particulares para supervisar la calidad en el servicio de atención a pacientes.

La delegación de Profeco pidió a los consumidores que continúen comunicándose a los teléfonos 2291003894 y 2291003891, para que ante cualquier abuso en la compra-venta o la prestación de un servicio, la dependencia pueda intervenir.