Multas de hasta $13 mil en Hermosillo por violar medidas ante virus

Hermosillo, Son. El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, impondrá multas de hasta 13 mil 500 pesos a quienes realicen fiestas en domicilios o locales, con más de 10 invitados, por incumplir la recomendación de la Secretaría de Salud y elevar el riesgo de propagación del Covid-19.

Gino Saracco Morales, titular de esta dependencia municipal, anunció que la medida emprendida por el ayuntamiento se da luego de percatarse que algunos ciudadanos no cumplieron con la medida de resguardarse en casa mientras pasa la emergencia sanitaria del coronavirus.

En conferencia de prensa detalló que se detectaron 80 fiestas con más de 10 asistentes cada una, y fueron reportadas por los mismos ciudadanos a la línea de emergencia 911. Detalló que de estos reportes, 42 fueron multados entre 10 mil a 13 mil pesos, ya que se contabilizó entre 60 y 100 invitados y tenían música en vivo.

“Quiero comentarles que a partir de este jueves se van a implementar medidas más fuertes. Nos vamos a ir a la sanción máxima de 150 UMAS, son aproximadamente 13 mil 500 pesos en casa”, declaró el funcionario.

Por su parte, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención a las Enfermedades, recalcó que son necesarias las medidas de aislamiento para evitar contagios.

“Que nosotros seamos la vacuna para enfrentar este virus y es quedándonos en casa, no se quede en casa el sujeto que debe ir a consulta médica; no es esencial ir a tomar una cerveza en la noche, no es esencial hacer carnes asadas en los domicilios, insistimos no son vacaciones”, expuso el epidemiólogo.

Reiteró el llamado a los hermosillenses a cumplir con la recomendación de la Secretaría de Salud de quedarse en casa para evitar que propague el virus.