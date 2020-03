Personal de clínica del IMSS en Xalapa protesta por falta de insumos

Xalapa, Ver. Médicos y enfermeras de la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un “paro de labores” como medida de protesta por la falta de insumos y protocolos para atender la contingencia por Covid-19 sin correr riesgo de contagio.

Los trabajadores se quejaron de la falta de gel antibacterial, cubre bocas, guantes, y ropa adecuada para atender a los pacientes con síntomas de coronavirus. Además de que en los puntos de ingreso no hay un filtro de sanidad que permita identificar a pacientes sospechosos, y darles un manejo adecuado.

“Cuando entremos a la fase dos va a empezar el brote rápido, y es por eso que necesitamos tomar medidas preventivas antes (…), no tenemos cubrebocas, no hay gel antibacterial, no hay guantes, y tampoco tenemos ropa adecuada para atender a los pacientes dijo “Osvaldo Oliva Corona, médico cirujano.

Patricia Oliveros, enfermera de la clínica 11, dijo que entre los trabajadores hay mucha incertidumbre ante el riesgo de continuar trabajando en condiciones inadecuadas, lo que podría poner en riesgo a sus propias familias.

Tras la protesta de trabajadores del sector salud, representantes sindicales y autoridades del IMSS entraron a una reunión para tomar un acuerdo, y que las inconformidades laborales queden subsanadas.

La secretaría de Salud informó recientemente que a las 19:00 horas del domingo, Veracruz había analizado 83 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales, 46 resultaron negativos, mientras 30 (16 mujeres y 14 hombres de entre tres y 78 años de edad) están en análisis por ser sospechosos, en los municipios de Boca del Río (14), Veracruz (6), Alvarado (2), Xalapa (2), Poza Rica (1), Orizaba (1), Medellín (1), Cosamaloapan (1), Cosoleacaque (1) y Coatzacoalcos (1). Todos con manejo ambulatorio y aislamiento en sus casas.

Mientras que siete resultaron positivos, de los que cuatro radican en Boca del Río, dos en Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán; los pacientes de los dos primeros municipios están en cuarentena, asintomáticos, y al igual que sus allegados, con monitoreo diario hasta obtener el alta sanitaria.