Industriales de Edomex piden apoyo frente a tipo de cambio

Ecatepec, Méx. La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) afirmó que debido a los efectos de la pandemia por Covid-19, la industria ya registra algunos problemas para poder operar con normalidad derivados del deslizamiento cambiario, ya que varios de los insumos que requieren las empresas fijan su precio en dólares y muchos costos han tenido aumentos hasta del 21 por ciento.

Solicitó a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, que junto con los empresarios establezcan mecanismos de cobertura cambiaria que sean accesibles.

“Este tipo de mecanismos debe aplicarse al menos en las empresas que producen productos básicos, ya que los márgenes de utilidad con que cuentan actualmente son muy reducidos y cualquier aumento en los costos, prácticamente lo deben repercutir en los precios de venta en perjuicio de los grupos más vulnerables”, dijo Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación.

Señaló que no se debe permitir que los precios de productos básicos aumenten, ya que golpea directamente a las familias con menores recursos, pues muchos de ellos en pocos días ya no van a trabajar, o laboran en empresas de servicios tales como restaurantes, bares y salones de fiestas que prácticamente yo no tienen afluencia, por lo que sus ingresos se han reducido al sueldo mínimo y en otros casos, trabajaban como eventuales y no han sido llamados.

En un comunicado, Cuevas Dobarganes destacó que en los últimos 30 días el peso se ha depreciado con respecto al dólar en un 28.30 por ciento, pasando de 19.01 a 24.39 pesos. “Lo que implica que los costos de producción de algunas empresas de alimentos básicos aumenten desde el 5 hasta el 21 por ciento, dependiendo del grado de integración a las importaciones que tengan, esto quiere decir que los precios podrían aumentarse desde el 2 hasta un 17 por ciento.

“Esta situación no sería tan grave si no estuviéramos viviendo los efectos de Coronavirus, que sin duda generará muchos desempleos y pérdida de ingresos a la mayoría de las familias de México”, lamentó.

Apuntó que como agrupación empresarial industrial, la UNIDEM está a favor de que el gobierno tenga una disciplina fiscal que le permita no contratar deuda, lo cual ha hecho la actual administración federal a pesar de los problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos, sin embargo, ahora perfectamente se justifica la contratación de deuda para evitar que los efectos de la devaluación lleguen a las familias que en pocas semanas tendrán una severa crisis de ingresos.