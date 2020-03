SNTE en Chiapas exige contratación inmediata de maestros

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Nivel de Educación Indígena de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió a los gobiernos federal y estatal la contratación “inmediata” de alrededor de 800 maestros y maestras que “han venido prestando el servicio desde hace varios ciclos escolares”.

Durante una asamblea que congregó a más de 100 docentes de ese nivel, el NEI exigió la “cancelación inmediata de la aplicación de la declaración patrimonial y del activo fijo”, así como “respeto a la subcomisión mixta estatal de relaciones laborales”.

También demandó el pago de salarios a alrededor de 500 profesores contratados como becarios, pues desde el año pasado no han recibido su sueldo, a pesar de que siguen trabajando.

Entrevistado al finalizar la reunión que se efectuó en esta ciudad, Caralampio Gómez Hernández, secretario de trabajo y conflictos de Educación Preescolar del NEI, ante la falta de solución a sus exigencias, los docentes realizarán movilizaciones el próximo 20 de este mes.

“Ante el ninguneo y falta de seriedad de las autoridades, en el congreso efectuado del 26 al 28 de febrero, se acordó accionar políticamente el 20 de marzo próximo, con una concentración en el kilómetro 46 de la carretera de cuota que conduce a la capital del estado (en la entrada de San Cristóbal), donde se tomará la decisión sobre la actividad que realizará para exigir al gobierno la instalación de una mesa de diálogo seria para que sean atendidas nuestras demandas y dé una solución favorable”, agregó.

“Una de nuestras demandas es la contratación de 800 maestros. Antes estaban en un programa que se llamaba por costeo y ahora les llaman becarios o de también recursos especiales, lo que representa una falta de respeto a los jóvenes que prestan servicio”, aseveró.

De igual forma, exigió el pago de salarios a este grupo de maestros, ya que están trabajando desde 2019 y no han recibido su sueldo, y a pesar de ello siguen trabajando “porque se ve la necesidad en las comunidades y no pueden dejar abandonados los grupos, pero no vemos atención seria de la autoridad para atender estos centros de trabajo”.