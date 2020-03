Canaco Mérida pide comprar en tiendas locales; son las más vulnerables

Mérida, Yuc. “Estamos resintiendo un tema económico difícil, pero si se toman las medidas necesarias para evitar que esto se propague entonces va a ser un periodo difícil pero corto”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis.

Aseguró que en la capital yucateca las ventas han bajado 40 por ciento “porque la gente no está saliendo, aquí la gente se está cuidando”.

Invitó a la ciudadanía a que cuando salga a hacer sus compras beneficie a las tiendas locales, “porque son las que pueden colapsar primero; las tiendas de la esquina, de los municipios, de las comisarías, ya que son las más vulnerables”.

Sostuvo que el gobierno federal está minimizando esta amenaza que ya se vio claramente lo que ha ocasionado en otros países, entonces “obviamente esto va a durar más.

“Lo grave es que con tanta información que hoy ya tenemos, el gobierno federal sea tan irresponsable en no tomar medidas porque tiene miedo que la economía se pare, pero no está vislumbrando que, si el problema empeora, la economía sí se va a ver más afectada mucho más tiempo”, señaló.

Puntualizó que en Yucatán se están tomando las medidas adecuadas, “y qué bueno que se estén exagerando un poco como le dijimos al gobernador, ‘es mejor exagerar en este tipo de cosas y que no pase nada, a tomarlo a la ligera y que luego no podamos contenerlo’”.

Dijo que eso “es algo que le hemos reconocido al gobernador: adelantarse y tomar esas medidas, pero también mientras siga entrando y saliendo gente al estado, existe un riesgo de contagio”.

Con relación a la contracción del mercado y al perjuicio que puede ocasionar a los empresarios expresó que están en pláticas con el gobierno y, a través de las confederaciones, con el gobierno federal para ver la manera de que haya algún apoyo tanto estatal como federal, “desafortunadamente el gobierno federal no le está dando la atención debida a esto, y el Presidente ya dijo que no va a dar apoyo a las empresas ni ningún tipo de subsidio, porque no hay problema de nada”.

Añadió que a través de las pláticas con el gobierno estatal están buscando un esquema para apoyar e incentivar a la empresa e industria yucateca, “al final de cuentas este problema acaba de empezar, entonces espero que en el transcurso de esta semana tengamos alguna buena noticia”.

Con relación a la actividad gastronómica indicó que ha habido un importante aumento de los pedidos a domicilio, pero que es importante mantener la distancia social porque ello ayuda muchísimo, “tenemos que entender que son unos días que si nos apretamos todos vamos a salir adelante sin problemas”.