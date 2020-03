Baja California confirma dos casos de Covid-19

Mexicali, BC. La Secretaría de Salud confirmó dos casos de coronavirus en Baja California, que corresponde a mujeres que viven en Mexicali.

Alonso Pérez Rico, titular de la dependencia informó que se trata de dos féminas de 54 y 58 años de edad, quienes realizaron un viaje a Washington D.C. en los Estados Unidos.

Cifras oficiales refieren que existen 54 casos sospechosos y 37 han sido descartados.

De igual forma, hay pendientes 15 resultados que corresponden a nueve en Tijuana, cinco en Ensenada y uno en Mexicali.

Pérez Rico invitó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades.

Tras la confirmación, Pérez Rico informó de la cancelación definitiva de actividades escolares desde el primer minuto del miércoles 18 de marzo.

Entre las recomendaciones que el titular de la Secretaría de Salud emitió está el no asistir a reuniones de más de 10 personas, evitar asistir a antros, bares, casinos, gimnasios, etc. Invita a la comunidad a no cruzar la frontera a menos que sea necesario.